Borja Valero, addio all’Inter/ “É stato un onore”: torna alla Fiorentina?

Giunge al termine l’esperienza di Borja Valero all’Inter, a darne conferma è lo stesso calciatore. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse settimane, la dirigenza nerazzurra ha deciso di non rinnovare il contratto allo spagnolo, in scadenza nei prossimi giorni. L’imput è arrivato direttamente dalla società, ha evidenziato Sky Sport, con la dirigenza nerazzurra al lavoro sul mercato per trovare nuovi profili per la mediana di Antonio Conte (Arturo Vidal e Sandro Tonali tra gli altri). Nessuna polemica da parte del 35enne, che ha deciso di scrivere un messaggio ai tifosi del Biscione sui social network: «È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter». E sono tantissimi i messaggi da parte dei sostenitori interisti, che hanno tenuto a ringraziare l’ex Villarreal per l’impegno profuso.

BORJA VALERO LASCIA L’INTER: TRE IPOTESI PER IL FUTURO

Conclusa l’avventura con la casacca nerazzurra, Borja Valero sarà libero di trasferirsi a parametro zero in un’altra squadra e non mancano le società interessate alle sue prestazioni. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno in Spagna, ma nelle ultime ore sono tornate di moda due opzioni: Genoa e Parma hanno infatti mostrato interesse per lo spagnolo ed hanno già avviato i contatti con l’entourage. Ma non è finita qui: Gianluca Di Marzo mette in risalto che non è da escludere un clamoroso ritorno alla Fiorentina. Il rapporto tra Borja Valero ed i tifosi della Viola è ancora oggi più che ottimo, dopo cinque stagioni da protagonista con la maglia gigliata. Molto dipenderà dalle valutazioni del tecnico Iachini. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…

È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto @Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/FQBb7d66EZ — Borja Valero (@borjavalero20) August 29, 2020





