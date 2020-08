Tonali, sfida Inter-Milan/ Calciomercato: Maldini tenta il clamoroso sorpasso

È tutto da scrivere il futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è reduce da una ottima stagione ed ha attirato l’interesse di diversi top club. Con la retrocessione delle Rondinelle in Serie B il suo destino è segnato, saluterà la compagine di proprietà Cellino, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima casacca. Sulle sue tracce c’è da tempo l’Inter, che ha avviato una trattativa con la dirigenza bresciana ed ha raggiunto un’intesa di massima anche con l’entourage del giovane metodista. Il Biscione però non ha affondato il colpo e l’attesa ha permesso il ritorno di fiamma del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha alzato il pressing per arrivare al 20enne di Lodi: l’offerta è di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni più 3 di bonus. A differenza della proposta Inter, manca l’obbligo di riscatto, condizione fondamentale per Cellino…

TONALI, SFIDA INTER-MILAN: LE ULTIME NOTIZIE

Sport Mediaset conferma che il Milan ha già trovato un principio d’accordo con Sandro Tonali, ma manca l’intesa con il Brescia. L’Inter è in attesa e non è da escludere un passo indietro: la dirigenza nerazzurra ha la priorità di individuare un centrocampista di esperienza per rimpolpare la mediana di Antonio Conte e sono stati intensificati i contatti con l’entourage di Arturo Vidal. Da casa rossonera fanno sapere che raggiungere un accordo è molto difficile ma non impossibile, molto dipenderà dalle evoluzioni dei prossimi giorni. Tonali, 1 gol e 7 assist alla sua prima stagione in Serie A, sarebbe pronto a sposare il progetto del Diavolo, consapevole che potrebbe trovare più spazio rispetto all’ipotetica gestione Conte. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, Sandro Tonali infiamma il derby tra Inter e Milan…



