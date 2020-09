Boss in incognito 2020, Francesca Ossani/ Diretta 8 settembre: Max Giusti racconta la Crik Crok

BOSS IN INCOGNITO 2020, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

A distanza di due anni dall’ultima edizione, oggi, martedì 8 settembre, in prima serata su Raidue, torna Boss in incognito, il reality che racconta la realtà delle aziende italiane attraverso il racconto degli imprenditori che, sotto mentite spoglie, si mescolano ai propri dipendenti. A raccontare il viaggio degli imprenditori nelle proprie aziende è Max Giusti che accompagnerà i protagonisti della quattro puntate in tutto il loro percorso e che, per la prima volta, entrerà in azienda nascondendo a sua volta la propria identità. Per non insospettire i dipendenti, le telecamere arriveranno in azienda con la scusa di dover girare un programma dal titolo “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai e che aiuta a ricollocare le persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid. Solo al termine della settimana i dipendenti scopriranno la verità ovvero di essere stati affiancati dal boss durante le mansioni del proprio lavoro e di aver avuto in azienda anche Max Giusti. “Siamo entrati nelle aziende dopo la fine del lockdown e abbiamo finito di girare da poco, sarà quindi un’edizione molto attuale. Durante le riprese, ho incontrato un’Italia resiliente, che resiste e non vuole mollare“, ha raccontato Max Giusti all’AdnKronos.

FRANCESCA OSSANI E LA CRIK CROK PROTAGONISTI A BOSS IN INCOGNITO

Protagonista della prima puntata di Boss in incognito è Francesca Ossani, presidente della Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale della famosa azienda si trova a Pomezia in provincia di Roma, conta 150 dipendenti e 500 agenti e ha un giro d’affari di 40 milioni di euro. In un anno vengono prodotti 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono distribuiti in tantissimi Paesi in Europa e fino in Brasile. Francesca, dopo essersi travestita, arriverà nella sua azienda insieme a Max Giusti che, a sua volta, nascondendo la sua vera identità. Francesca comincerà così a lavorare accanto ai propri dipendenti scoprendo le loro storie, le loro difficoltà, ma anche sogni e aspirazioni attraverso un viaggio che porterà a galla la parte umana del boss e delle persone che lavorano per lei.



