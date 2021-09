Bottas all’Alfa Romeo/ F1, addio Mercedes: sarà il sostituto di Raikkonen

F1, Valterri Bottas all’Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen

Dopo l’annuncio del ritiro al termine della stagione di Kimi Raikkonen, e il conseguente addio all’Alfa Romeo Racing, la Scuderia ha annunciato chi sarà il suo sostituto per la prossima stagione di F1. Dopo i rumors delle scorse settimane, attraverso i propri canali ufficiali è arrivato l’annuncio: Valterri Bottas correrà con l’Alfa Romeo Rancing nel campionato Mondiale 2022, prendendo così il posto del connazionale Raikkonen.

Dopo l’ufficialità della Scuderia, sono arrivate le prime parole dell’attuale pilota Mercedes, Bottas che ha annunciato: “Si apre un nuovo capitolo della mia carriera agonistica”. Il finlandese si dire entusiasta della nuova esperienza: “Sono molto emozionato di potermi unire a una Casa iconica come Alfa Romeo”. Il pilota finlandese dirà addio alla Mercedes dopo cinque stagioni, e con cui è stato vicecampione mondiale nel 2019 e 2020. In F1, Bottas ha conquistato 63 podi, tra cui 9 vittorie e 17 pole position.

Bottas all’Alfa Romeo infiamma il mercato piloti di F1

L’annuncio ufficiale dell’Alfa Romeo Racing, la quale ha comunicato che Valterri Bottas andrà a sostituire Kimi Raikkonen nella stagione 2022 di F1, potrebbe scatenare un effetto domino. Il team principal della Scuderia di Hinwil, Frederic Vasseur, ha dichiarato dopo il comunicato: “Portiamo un pilota di esperienza e che rafforzerà il gioco di squadra: è l’uomo giusto per far fare ad Alfa Romeo un passo in avanti verso le parti alte della griglia”.

Il suo posto lasciato quindi vacante in Mercedes, salvo eventuali colpi di scena dovrebbe essere occupato da George Russell, attualmente in Williams, e che potrebbe salutare dopo il primo podio in carriera conquistato nel GP di Spa. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe in lizza anche Nick DeVries, attuale campione di Formula E, per cui ci sarebbe anche l’ipotesi Williams.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 6, 2021





