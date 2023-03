Boy George, morta la madre Dinah O’Dowd/ “E’ devastato…”

Il dolore di Boy George dopo la morte della madre Dinah: “George le teneva la mano…”

Nella giornata di ieri – lunedì 13 marzo – è venuta a mancare Dinah O’Dowd, conosciuta per essere la madre di una delle più grandi star del pop internazionale, Boy George. Appena trapelata la notizia il mondo della musica e i fan del cantante si sono uniti in un sentito cordoglio, tempestando di messaggi d’affetto e commozione i vari profili social dell’artista. Chiaramente, nel rispetto della privacy e della grande sofferenza, non sono trapelate considerazioni ufficiali da parte della famiglia. E’ stato però il manager di Boy George con un comunicato a rispondere ai tanti messaggi di stima e vicinanza arrivati nelle ore successive alla tragica notizia della scomparsa di Dina O’Dowd.

“Sono molto triste nel confermare la notizia della morte dell’amata madre di Boy George, Dinah. George è devastato così come la famiglia. Erano tutti al suo capezzale quando è morta e George le teneva la mano“. Inizia così il messaggio di Paul Kemsley, manager storico di Boy George, che aggiunge la grande ammirazione del suo assistito nell’appurare il sentimento di vicinanza delle persone. “Vuole che esprima la sua profonda gratitudine per l’enorme flusso di amore e sostegno che sta ricevendo e anche se non può rispondere si sente grato e i messaggi aiutano… George e la sua famiglia ora chiederebbero educatamente un po’ di privacy per essere in grado di addolorarsi e venire a patti con la loro straziante perdita“.

Il cordoglio per Dinah, madre di Boy George: “Una donna incredibile, Dio ti benedica…”

La scomparsa di sua madre Dinah O’Dowd ha dunque colpito in maniera tragica la vita del figlio, Boy George, che stando a quanto riportato dal suo manager Paul Kemsley avrebbe chiesto di rispettare la privacy della famiglia in un momento così delicato. Intanto, anche oggi continuano i messaggi di stima e cordoglio per la scomparsa della donna, sia da nomi influenti del panorama artistico che da fan da sempre appassionati alla musica della star del pop. “Una donna incredibile, bella e forte”, ha scritto su Instagram DJ Fat Tony, grande amico di Boy George: “Dio ti benedica, donna straordinaria Dinah…“.

Dina D’Dowd era già da diverso tempo alle prese con alcune problematiche legate alla salute, con suo figlio Boy George sempre al suo fianco nel cercare le migliori cure per superare il momento. Tra gli avvenimenti più recenti, nel 2020 la madre della star del pop aveva avuto dei problemi di carattere polmonare e cardiaco necessitando di un breve periodo di ricovero con conseguente operazione. Le cose sembravano essere migliorate ma in seguito ad un repentino peggioramento, la madre di Boy George è spirata, all’età di 84 anni.











