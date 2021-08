Brad Pitt e Julia Ormond, sess* dopo film Vento di Passioni?/ Amore sul set galeotto

Nella prima serata di oggi su Cielo andrà in onda il celebre film “Vento di Passioni” di Edward Zwick con Anthony Hopkins e Brad Pitt. La pellicola è un melodramma ambientato nel Montana durante la prima guerra mondiale. Al centro della storia le vicende della famiglia Ludlow. Il capofamiglia, un colonnello interpretato da Hopkins, dopo essere stato abbandonato dalla moglie si ritrova a dover crescere i suoi tre figli: Alfred, Tristan e Samuel.

DIN DON UNA PARROCCHIA IN DUE (ITALIA 1)/ Film e cast: c'è Gabriele Carbotti

Il primo interpretato da Aidan Quinn è il più pacato e razionale dei tre fratelli e soprattutto è colui che si piazza in cima al cuore del padre. Brad Pitt veste i panni di Tristan ed è il più selvaggio dotato di grande fascino. Infine l’ultimo dei fratelli interpretato da Henry Thomas e protetto dai due maggiori. Quando quest’ultimo porta alla fattoria la fidanzata Susannah (Julia Ormond), gli equilibri cambieranno in quanto anche gli altri fratelli resteranno colpiti. Samuel deciderà di arruolarsi nell’esercito e combattere durante il primo conflitto mondiale e convince i due fratelli ad andare con lui per proteggerlo. Ma questo sarà solo l’inizio di una serie di tragedie.

RICCHI DI FANTASIA (RAI 1)/ Nel cast del film anche il comico Uccio De Santis

Brad Pitt e Julia Ormond in Vento di Passioni: sess* dopo il film?

Per Brad Pitt, Vento di Passioni arrivò dopo Intervista col vampiro di Neil Jordan. Quest’ultimo film non era stato molto apprezzato dall’attore che sperava di trovare una realtà ben diversa sul set della pellicola di Zwick. Tuttavia, la cancellazione della sua scena preferita lo fece sprofondare in un vortice di frustrazione che spesso sfogava proprio sul regista. Fu lui stesso a raccontarlo in una intervista riportata da Cheat Sheet: “Mi piaceva davvero la storia, parlava alle mie radici. Ma stavo affrontando un mucchio di cose mie personali e mi sfogavo contro il regista. Non ero di certo l’essere umano più piacevole da avere intorno”.

LO SCANDALO KENNEDY/ Streaming film rai3: l'ultimo rampollo della patriarca Joe

Forse proprio le sue problematiche personali contribuirono a rendere il personaggio ancora più affascinante e a sottolineare nel migliore dei modi l’idea di amore impossibile e struggente tra il suo ed il personaggio di Julia Ormond. A rendere vincente la scena con i due attori protagonisti, anche la forte chimica esistente tra loro. Secondo quanto reso noto da Internet Movie Data Base, i due attori condivisero la stessa casa a Calgary durante le riprese e questo permise loro di avere una forte intesa. Lo stesso attore commentò: “Aggiungeva tensione sessuale all’intera situazione”. Non è un caso se secondo IMDB, Brad Pitt e Julia Ormond finirono davvero a letto insieme. I rumors vogliono che dopo la scena d’amore tra Tristan e Susannah i due fecero davvero sesso dopo che la troupe di Vento di Passioni lasciò libero il set.



© RIPRODUZIONE RISERVATA