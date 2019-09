Brad Pitt e Sat Hari Khalsa/ Dopo Angelina Jolie: chi è la nuova fiamma?

Nuova fiamma per Brad Pitt? A quanto pare l’attore avrebbe una nuova donna a distanza di tre anni dalla separazione da Angelina Jolie. Il protagonista di “Ad Astra” (in uscita oggi nei cinema) starebbe frequentando Sat Hari Khalsa, una designer di gioielli ma anche guida spirituale. Queste le indiscrezioni riportate da UsWeekly. Secondo il sito di gossip, il 55enne avrebbe incominciato a frequentare la Khalsa dopo avere concluso la frequentazione con la collega Charlize Theron, terminata lo scorso giugno. Secondo quanto riferito, la star hollywoodiana avrebbe dapprima stretto amicizia con Sat un anno fa al Silverlake Conservatory of Music Gala, un concerto annuale offerto dalla band dei Red Hot Chili Peppers. Sat aveva lavorato nel ruolo di “guaritore” al fianco di Anthony Kiedis (leader del gruppo) in passato. I due erano seduti fianco a fianco a un tavolo tondo, si sarebbero presentati ma non avrebbero proseguito oltre la loro conoscenza.

Sat Hari Khalsa è la nuova fiamma di Brad Pitt?

L’inedita coppia è stata vista insieme nel corso della premiere di Ad Astra a Los Angeles il 19 settembre. A ottobre Brad Pitt aveva dichiarato su Sat Hari Khalsa: “È molto forte e mi piace come ragiona”. Presumibilmente i due avrebbero iniziato a vedersi l’anno scorso quando hanno posato insieme per una pubblicità, anche se un’altra fonte del portale, avrebbe riferito che tra i due ci sarebbero solamente amicizia e stima. Le voci di gossip, si rincorrono abbondantemente ed infatti, la prima gola profonda avrebbe parlato di “cose diventate troppo intense”. Inizialmente, proprio per questo motivo, pare che Pitt avesse messo un freno, in quanto, dopo il dramma con Angelina Jolie non voleva nulla di “eccessivo” da affrontare per lui. Nel frattempo, in un’intervista a NPR, il 55enne ha parlato proprio dell’ex moglie: “Mi chiedono se il divorzio ha in qualche modo influenzato la mia performance. Diciamo che era il mio pensiero, indipendentemente dal fatto di avere una sceneggiatura che mi spingesse a farlo. Voglio dire, la rottura di una famiglia ti porta inevitabilmente a pensare che c’è qualcosa che non va in te. E che devi capire che cosa. Capire qual è la tua colpa in tutto quello che è successo. Riconoscere che è colpa tua e cosa puoi fare per migliorare la situazione. Parlo in generale. Ti dici che non vuoi andare avanti così”.

