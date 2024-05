Brad Pitt, film sulla Formula 1: interpreta un ex pilota in “Apex”/ Il produttore: “Si è allenato per 5 mesi”

A giugno del prossimo anno arriverà al cinema un film dal titolo “Apex” che vede protagonista Brad Pitt nel mondo della Formula 1. La pellicola verrà diffusa per diverse settimane nelle sale americane IMAX, poi approderà su Apple TV+. È proprio in streaming che gli appassionati di tutto il mondo potranno finalmente vederlo. L’attesa è tanta, soprattutto per il successo riscosso in fase di riprese. I rumors hanno riguardato anche l’Italia, dato che l’attore qualche mese fa è stato avvistato con una tuta ad hoc all’Autodromo di Monza. Prima invece era stato nel circuito di Silverstone in Gran Bretagna. Insomma, le tappe sono state diverse.

La trama del film ruota attorno a Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 degli anni ’90, interpretato proprio da Brad Pitt. Il protagonista è costretto a fermarsi per un grave incidente, ma torna in pista per fare da maestro al giovane talento Joshua Pearce, interpretato invece da Damson Idris. Quest’ultimo appartiene alla scuderia APXGP, che non ha mai vinto. È per questo che il proprietario, interpretato da Javier Bardem, chiama l’esperto per provare a invertire la rotta.

Brad Pitt in Formula 1 col film “Apex”: le anticipazioni di Jerry Bruckheimer

Brad Pitt è entrato perfettamente nel ruolo, immergendosi nel mondo della Formula 1. Non solo dunque set all’insegna della finzione, ma vere e proprie esperienze nei circuiti reali. A parlarne è stato anche il produttore Jerry Bruckheimer, che ha elogiato a People la dedizione del celebre attore: “Si è allenato per quattro o cinque mesi. È un pilota straordinario. In effetti, alcuni veri piloti hanno detto che è un atleta naturale. Lo è davvero. È fantastico su quella macchina”, ha raccontato. Nessuno ha però voluto rivelare le velocità raggiunte in pista: “Non posso, l’assicurazione mi ucciderebbe”, ha scherzato.

Non resta dunque che attendere di vedere la performance di Brad Pitt in Formula 1 ma soprattutto al cinema, dove certamente non deluderà i gli spettatori. Non mancheranno in tal senso gli effetti speciali. Secondo alcune indiscrezioni infatti il film dal titolo “Apex” sarà ricco di effetti speciali. Le telecamere saranno puntate ad alta velocità sulle auto, che sfrecceranno in pista. Non mancheranno insomma le emozioni.











