Brad Pitt flirt con Emily Ratajkowski?/ Dopo la separazione da Angelina Jolie…

Brad Pitt dimentica Angelina Jolie con una nuova fiamma, di chi si tratta?

Brad Pitt volta pagina. Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, sembra che il bell’attore abbia ritrovato la felicità accanto ad un nuovo amore. Di chi si tratta? La fortunata sarebbe la modella Emily Ratajkowski . La notizia è stata riportata da alcuni siti americani e internazionali. Nell’ultimo periodo, Brad Pitt e Emily sarebbero stati avvistati più volte insieme. Brad Pitt e Emily sono stati paparazzati mano nella mano mentre uscivano da un ristorante di New York. La conoscenza è solo agli inizi anche se in molti sono convinti che tra loro possa nascere una bella storia d’amore. La differenza d’età per il momento non sembrerebbe essere un problema. Nessuno dei due ha commentato la notizia preferendo mantenere il riserbo.

Di recente, Emily Ratajkowski ha annunciato la separazione dal padre di suo figlio, l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard. I due si erano sposati nel 2018 ma i tradimenti ripetuti di lui avrebbero spinto Emily ad allontanarsi dal marito. Brad Pitt è invece single dal 2016. Dopo l’addio ad Angelina Jolie, Brad ha avuto dei flirt ma nulla di importante. Nel corso di questi ultimi anni, Brad ha dovuto far fronte ad una complessa battaglia legale con l’ex moglie anche per quanto riguarda l’affidamento dei figli. Angelina non sarebbe stata disposta a trovare un punto di incontro e questo avrebbe sfiancato Brad Pitt che è apparso provato e stanco negli ultimi anni.

Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha insultata e…”

Brad Pitt sotto accusa. Nelle scorse ore, l’attrice Angelina Jolie ha fatto causa all’FBI chiedendo perché non abbia arrestato l’ex marito. La donna ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto in aereo nel 2016. Angelina ha riferito che Brad Pitt l’avrebbe afferrata per la testa e le spalle spingendola contro il muro del bagno dell’aereo privato sul quale stavano viaggiando con i loro figli. L’attore le avrebbe gridato: “Stai mandando a puttane questa famiglia”. Brad Pitt non è stato incriminato per le violenze e questo ha scatenato le ire della Jolie.

L’attrice ha aggiunto che al momento del fatto due dei figli erano fuori la porta a piangere e le avrebbero chiesto se stava bene A quel punto l’attore avrebbe urlato dicendo: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”. Un comportamento che avrebbe suscitato la reazione di uno dei figli che avrebbe detto: “Non è lei, sei tu stronzo”. Brad Pitt secondo il racconto della Jolie non ci avrebbe più visto e avrebbe tentato di aggredire anche il figlio. L’attrice e regista ha anche dichiarato di aver subito lesioni alla schiena e al gomito di cui ha allegato una foto. In un’altra occasione Pitt le avrebbe rovesciato la birra addosso dopo un’altra pesante discussione.











