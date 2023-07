“Brad Pitt ha derubato vigneto in Provenza”/ Angelina Jolie: “Un bambino petulante”

La fitta ed intricata vicenda giudiziaria che vede coinvolti gli attori Brad Pitt ed Angelina Jolie ha ricevuto, recentemente, una nuova pagina. Fin dal loro divorzio avvenuto nel 2016, infatti, gli attori hanno avviato numerose cause legali, tra cui l’ultima riguarda il vigneto Château Miraval, in Provenza, che avevano acquistato in comproprietà nel 2008 per 25 milioni di euro, spartendosela al 50% l’uno.

Uomini e donne: Gemma Galgani dice addio al trono over?/ Beccata con un misterioso uomo e..

Fin dall’acquisto della proprietà, ma soprattutto nel corso degli ultimi anni, Brad Pitt si era definito a più riprese una sorta di “agricoltore gentiluomo“, dedito alla cura del suo vigneto. “Adoro imparare a conoscere la terra, quale campo è più adatto per coltivare l’uva, decidere se raccogliere a settembre o ottobre, quali sono i livelli di zucchero, l’acidità dell’uva, imparare a prevedere se sta per piovere”, aveva spiegato Brad Pitt nel corso di Wine Spectator nel 2014, “tutto questo è stata una scuola per me”. Una scuola che, peraltro, gli ha permesso di fatturare, con il vino rosé prodotto a Château Miraval, oltre 15 milioni di euro nel solo 2022.

Giulia Stabile al posto di Belen alla conduzione di Tu sì que vales/ L'ex di Amici interviene: "Non è così…"

La disputa legale tra Brad Pitt ed Angelina Jolie sul vigneto

Dopo il divorzio tra Brad Pitt ed Angelina Jolie, l’attore nel 2021 aveva citato in giudizio la ex moglie per aver venduto, a suo dire illegalmente, la sua quota dell’azienda ad un uomo d’affari russo, senza informare l’ex partner. Secondo l’attore la scelta, che le ha fruttato oltre 64 milioni di dollari, era stata fatta per screditare la sua figura, danneggiandolo intenzionalmente al solo fine di arricchirsi alle sue spalle.

Ora, invece, i legali di Angelina Jolie hanno accusato Brad Pitt di aver saccheggiato l’azienda dei suoi averi economici, spendendoli per le sue esigenze, tra cui la ristrutturazione di una piscina, la costruzione (per quattro volte) di una scala e la ristrutturazione di uno studio di registrazione. Inoltre, l’attrice ha apertamente deriso l’ex marito, sottolineando che “durante gli anni in cui presumibilmente ha ‘costruito’ l’attività, ha lavorato incessantemente sul set ed è apparso in dozzine di film, per non parlare delle innumerevoli apparizioni promozionali, del jet set in giro per il mondo per le anteprime dei film e la sua partecipazione alle feste di Hollywood. Brad Pitt è tutto fuorché un ‘vigneron'”, definendolo, invece, “un bambino petulante e ridicolo“.

Manny Coto è morto: storico produttore di Dexter e AHS/ L'addio del fratello: "Era la mia ispirazione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA