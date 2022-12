Bradford Beck, chi è marito Giaele De Donà/ Sorpresa al Gf Vip dopo dolce messaggio?

Bradford Beck, nuova sorpresa del marito di Giaele al Gf Vip?

Bradford Beck al Grande Fratello Vip per una sorpresa alla moglie Sofia Giaele De Donà? È ciò che continua a sperare la vippona, pur consapevole della voglia del marito di mantenere grande riserbo sul loro matrimonio e della sua riservatezza. Però qualcosa negli ultimi giorni è cambiato, forse anche alla luce del Natale vissuto lontani l’uno dall’altra. Il marito di Giaele, infatti, le ha fatto una sorpresa: le ha mandato un dolce messaggio. Un romantico aereo è volato sui cieli di Cinecittà con una scritta: “I love you, more than the world turns“, che in italiano vuol dire “Ti amo, più di quanto il mondo giri“.

Giaele inizialmente non ha fatto in tempo a vedere lo striscione, essendo arrivata in ritardo, poi però l’aereo è tornato a sorvolare sulla Casa del Grande Fratello Vip e alla vista di quella dedica d’amore ha mandato la sua dichiarazione al marito: “I love you, I miss you” (“Ti amo, mi manchi”). Sofia Giaele De Donà sentiva il bisogno di una dimostrazione d’affetto da parte del marito e ha sicuramente apprezzato questo gesto di distanza, ma magari nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip potrebbe arrivarle un’altra sorpresa da parte del marito Bradford Beck.

Chi è Bradford Beck, il marito della gieffina Sofia Giaele De Donà

Ma chi è Bradford Beck? È il marito di Sofia Giaele De Donà dal 22 febbraio 2022, giorno in cui si sono sposati in Messico con una cerimonia sulla spiaggia. Nato nel 1977, ha 45 anni e quindi 21 in più della concorrente del Grande Fratello Vip. Si tratta di un imprenditore, ma anche ingegnere aerospaziale, infatti è CEO di United Aeronautical, una società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico. Negli Stati Uniti è molto famoso, oltre che molto ricco, ma non è noto quale sia il suo patrimonio. Bradford Beck ha inserito Giaele nell’alta società internazionale, come raccontato dalla stessa vippona, la quale ha parlato anche del loro matrimonio non convenzionale: trascorrono sei mesi all’anno insieme, poi ognuno fa la sua vita in giro per il mondo, in quanto non credono nella monogamia. Lei, infatti, è rimasta a vivere a Milano, mentre lui vive a Los Angeles, in California. La proposta di matrimonio risale al 2021, fu fatta dal marito di Giaele in una delle piazze principali di Londra, dove organizzò un flash mob con vari ballerini, al termine del quale le mostrò un anello enorme e pieno di diamanti che le ha regalato.

