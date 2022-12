Giaele De Donà scoppia in lacrime per Antonino Spinalbese/ “Ci sto davvero male”

Giaele De Donà scoppia a piangere per Antonino: ecco cosa è successo

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno avuto un duro scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer ha rinfacciato all’hair stylist i suoi “triangoli amorosi”, di contro quest’ultimo si è infuriato minacciando di rivelare dettagli scomodi su di lei.

Dopo la lite con l’ex di Belen Rodriguez, Giaele De Donà è scoppiata a piangere e si è sfogata con Micol Incorvaia: “Mi da fastidio starci male. Anche se non avesse deciso di metterci un punto, il fatto che si è comunque comportato così mi fa capire molto. Anche il giudizio che ha dato, minacciandomi, dicendomi ‘Ora parlo, ti faccio fare una figura di m**da’. Come se nel mio applauso lui avesse visto una conferma dell’essere playboy”. L’amicizia tra i due concorrenti è finita in modo definitivo?

Giaele De Donà, Micol la consola: le parole della gieffina

Giaele De Donà è uscita molto provata dallo scontro con Antonino Spinalbese, scoppiando in lacrime. A consolarla ci ha pensato Micol Incorvaia con cui ha legato molto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022.

La sorella di Clizia ha spiegato all’influencer cosa ha sbagliato nei confronti dell’hair stylist: “Se avesse realmente deciso di mettere un punto, significa che nessuno ha perso niente da nessuna parte. Anzi lui avrà perso qualcosa d’importante ma tu niente, ma io non ci credo che sia così. Tu quando gli hai detto quella roba del triangolo potevi evitare. Lì hai esagerato. In quel momento hai sbagliato, quindi capisci la sua reazione“.

