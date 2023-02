Bradford Beck deluso da Giaele De Donà/ “Hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso”

GF Vip, Brad Beck scrive a Giaele De Donà: “Scontento dei tuoi comportamenti“

Alla vigilia di San Valentino, il giorno degli innamorati, Giaele De Donà è stata destinataria di una lettera da parte del marito Bradford Beck. A renderla nota è Matthias, il fratello della concorrente del Grande Fratello Vip 2022, che sulle proprie Instagram stories ha pubblicato la lettera integrale del cognato e che presto si è diffusa sui social. “Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario” così inizia la missiva che, se da un lato trasuda grande amore, dall’altro nasconde un velo di amarezza per i comportamenti della Vippona nel reality.

Bradford Beck, che lavoro fa il marito di Giaele De Donà?/ Signorini: "Delicato, non viene al GF Vip"

Bradford Beck, infatti, non si sottrae dal rivolgerle alcune critiche per i suoi atteggiamenti, motivo per il quale ha recentemente deciso di limitare il più possibile i contatti con lei: “Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento di parte dei tuoi comportamenti e del rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati“.

Cristina Quaranta vs Giaele De Donà: "Cameriere hanno dignità"/ "Carta di credito..."

Bradford Beck, lettera agrodolce a Giaele De Donà tra auguri e raccomandazioni

Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 2022, Giaele De Donà ha più volte sofferto l’assenza di sorprese o pensieri esterni da parte del marito. Bradford Beck, nella lettera, è disposto ad un confronto con la moglie purché migliori la propria condotta a Cinecittà: “Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio“.

Arrivano, a seguire, altre raccomandazioni per Giaele oltre all’augurio di un buon San Valentino: “Lascerò che tu possa decidere di testa tua, ma suggerisco una prudenza nei tuoi comportamenti, nei giochi e nelle tue dinamiche. Ancora una volta, buon San Valentino e un primo anniversario. Ps: per favore, smetti di fumare e bere. La tua salute e la perdita di peso sono motivo di seria preoccupazione per me. Ricorda, senza salute hai poche basi su cui costruire. Non darlo mai per scontato. Love more than the world turns. Bradford“. Una lettera decisamente agrodolce che, al momento, sembra affidata solo ai social. Verrà recapitata a Giaele?

Giaele De Donà, due di picche da Andrea Maestrelli: "Non mi considera"/ Lui: "Qua per darle affetto, ma..."

La lettera di Brad x Giaelle #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/UiLpMOnUFi — Anche meno like a vergin (@Silviatrev1) February 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA