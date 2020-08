Brahim Diaz al Milan?/ Calciomercato: intesa vicina con il Real Madrid, le ultime

Rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic, il Milan è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il prossimo colpo potrebbe arrivare per il reparto avanzato: è sempre più vicina la fumata bianca per l’acquisto di Brahim Diaz, fantasista di proprietà Real Madrid. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è in fase avanzata: il calciatore sarebbe atteso in Italia già per la prossima settimana. La Rosea spiega che i Blancos sono pronti a cedere il 21enne in prestito con diritto di riscatto, ma mantenendo un diritto di riacquisto.

Pagato 17 milioni di euro un anno e mezzo fa, Brahim Diaz è un pupillo di Zinedine Zidane, che punta molto su di lui in vista del futuro madridista. Il talento mancino potrebbe sbarcare in rossonero con la stessa formula dell’affare Morata-Juventus, anche se non è stata ancora raggiunta un’intesa sulle cifre dell’affare. Le visite mediche del calciatore potrebbero essere fissate già nella prossima settimana, c’è grande fiducia per la buona riuscita dell’operazione: l’accordo totale potrebbe arrivare nel giro delle prossime 48 ore.

Seguito da numerosi club in Europa, soprattutto da Premier League e Liga, Brahim Diaz ha deciso di sposare il progetto Milan. La dirigenza punta a tornare nell’Europa che conta e la campagna acquisti lo dimostra: oltre a Diaz, il Diavolo è pronto a mettere le mani su altri due calciatori giovani e di grande prospettiva: parliamo di Bakayoko e Tonali. Per il primo mancano pochi dettagli nell’operazione con il Chelsea, mentre per il talento del Brescia bisogna battere la concorrenza dell’Inter.



