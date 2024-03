Brando, annuncio a Uomini e Donne: “Ho la scelta”/ Ma Beatriz e Raffaella non sono in studio

Brando, cos’è successo con Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne

Puntata particolare per Brando quella di Uomini e Donne del 15 marzo 2024 durante la quale è stato presentato il nuovo tronista Daniele. Maria De Filippi si sofferma su quanto accaduto nella scorsa puntata mandando in onda un filmato su Raffaella Scuotto. Quest’ultima, dopo aver sentito la richiesta di Brando di ballare con Beatriz, aveva lasciato lo studio andando subito via. “Non torno più”, dice nel filmato Raffaella. Maria, poi, manda in onda un filmato in cui Brando si sfoga spiegando di essere stanco dell’atteggiamento di Beatriz e Raffaella. “Beatriz ha da ridire su tutto. Se dovessi sceglierla mi servirebbe un avvocato. Raffaella, poi, prova a fare la matura ma ora si è convinta che possa essere una scelta razionale”.

Infine, viene trasmesso un filmato di Beatriz: “Non sono andata via per capriccio ma perché capisca che è arrivato il momento di scegliere se non vuole perdere la persona a cui tiene, che sia io o lei”, le parole della D’Orsi.

L’annuncio di Brando a Uomini e Donne

Maria De Filippi annuncia a Brando l‘assenza in studio sia di Raffaella che di Beatriz. “Non ci sono. Se Beatriz ha chiamato più volte ed è apparsa indecise sul venire o meno, Raffaella è proprio scomparsa”, dice la conduttrice. “Io ho riflettuto questa settimana e ho fatto la mia scelta. Se mi daranno la possibilità sceglierò perché vorrei che ci fossero entrambe“, dice il tronista.

“Allora io ti farei uscire così con la redazione le chiami e comunichi la tua decisione”, dice Maria De Filippi. Brando accetta il consiglio e lascia lo studio per chiamare sia Beatriz che Raffaella.











