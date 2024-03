Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 marzo 2024: amara scoperta per Brando, il nuovo tronista Daniele

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 marzo 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 15 marzo 2024, con l’ultima puntata settimanale. Dopo la puntata trasmessa ieri e quasi totalmente dedicata alla durissima lite tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi, il dating show di canale 5 torna in onda oggi con una puntata in cui ci sarà spazio ancora per il trono over, ma anche per il trono classico. Con Ida Platano che ha già affrontato il discorso con Mario Cusitore, tornato in trasmissione dopo essere andato via a causa del bacio tra la tronista e Pierpaolo, oggi, Maria De Filippi concederà spazio al nuovo tronista.

Accanto a Brando ed Ida Platano si accomoderà così Daniele, 33enne napoletano che ha vissuto per diverso tempo negli Stati Uniti e che ora ha voglia di innamorarsi e costruire qualcosa di importante. Non mancherà, inoltre, lo spazio anche per il trono di Brando, ormai agli sgoccioli.

Anticipazioni Uomini e Donne: Brando deluso da Beatriz e Raffaella

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando riceverà un’amara notizia. Dopo lo sfogo avuto nella scorsa puntata in seguito al quale aveva lasciato lo studio a causa dei litigi con Beatriz e Raffaella, oggi scoprirà l’assenza di entrambe le corteggiatrici in studio.

Nessuna esterna, nessuna sorpresa tra il tronista e le corteggiatrici che, stanche di aspettare una sua decisione dopo mesi di percorso insieme, hanno deciso di non presentarsi. Una decisione importante che porterà Brando ad annunciare la scelta nella prossima registrazione a patto che si presentino entrambe.











