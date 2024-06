Brando e Maria Rosa, figli di Christian De Sica/ “Il padre non deve fare l’amico…”

Brando e Maria Rosa De Sica sono i due figli del grande attore Christian De Sica, che domenica 2 giugno sarà ospite nell’ultima puntata di Domenica in per parlare del nuovo film “Ricchi a tutti i costi” disponibile dal 4 giugno sulle piattaforme. L’attore è sposato da ben 40 anni con Silvia Verdone, regista e sorella di Carlo Verdone; la coppia dopo le nozze coronò la storia d’amore con l’arrivo di due figli: Brando (classe 1983) e Maria Rosa (classe 1987), avranno seguito anche loro le orme dei genitori?

Brando e Maria Rosa De Sica, figli Christian De Sica/ "Papà è sempre di buon umore"

Brando De Sica ha continuato la tradizione di famiglia affermandosi nel mondo del cinema in qualità di attore e regista, fece il suo esordio nel 1993 sul grande schermo, nel film “Anni 90-Parte II” e poi prese parte ad alcune fiction, ma crescendo Brando capì che per affermarsi nel mondo del cinema non bastavano bellezza o conoscenze e decise di studiare a Los Angeles e laurearsi in Arte e Cinema. Dopo gli studi Brando riuscì ad affermarsi in film e serie tv come: “Compagni di scuola”, “Attenti a quei tre” e poi nel 2008 affianca il padre Christian alla regia del noto cinepanettone “Amici come prima”. Il lavoro più recente di Brando risale al 2023 e questa volta è molto lontano dalla comicità, il regista infatti si è occupato della sua prima vera opera: il film horror “Mimì-Il principe delle tenebre”.

Maria Rosa De Sica: ha scelto l’amore al posto del cinema

Brando De Sica dopo aver seguito le orme dei genitori e poi aver trovato la sua strada, non ha mai preso parte a interviste televisive e non ha mai parlato della sua vita privata, non sappiamo quindi se nel lungo cammino che lo ha portato ad affermarsi nel mondo del cinema, il primogenito di Christian abbia trovato l’amore, al contrario, la sorella Maria Rosa sembra aver preferito i sentimenti alla carriera nel mondo dello spettacolo. Maria Rosa, sin da piccola è stata un po’ la cocca di papà Christian, lui è estremamente legato a lei e a Verissimo aveva dichiarato: “Maria Rosa è una donna eccezionale, sembra una donna degli anni ’30, Brando è intelligente e agitato ma lei è calma e pacata, sono stato molto fortunato. Credo che il padre con i figli non debba fare l’amico ma debba fare il padre ma abbiamo un bellissimo rapporto”.

Maria Rosa si è differenziata dalla sua famiglia, nella vita ha scelto di diventare una costumista e di seguire la passione per il mondo della moda ma ha scelto soprattutto di seguire il suo cuore. La figlia di De Sica si è sposata ben due volte, il primo matrimonio con Federico Pellegrini non era andato a buon fine ma il secondo, quello con Francesco Valentini va a gonfie vele e papà Christian non potrebbe esserne più felice, soprattutto perché lei, con l’arrivo della piccola Bianca, gli ha regalato anche la gioia di diventare nonno.











