Brando e Raffaella celebrati dopo la scelta a Uomini e donne/ Le dolci dediche di Gemma Galgani e Ida Platano

Uomini e donne, Raffaella è la scelta di Brando: le dichiarazioni della coppia

Alla fine è Raffella Scuotto la scelta di Brando Ephrikian, che ha regalato al pubblico di Uomini e donne grandi emozioni con la nascita di una nuova coppia. Il tronista ha individuato in Raffaella la donna della sua vita, con grande dispiacere per Beatriz D’Orsi, l’altra corteggiatrice che sino all’ultimo ha sperato di essere l’ambita scelta. La neo-coppia si è detta contentissima e, dopo essere uscito mano nella mano con la ragazza, Brando le ha dedicato parole al miele: “Tu per me sei comprensione perché mi hai sempre capito, sei casa e ho voglia di divertirmi con te“.

Raffaella rivela di essersi frenata con lui, ma di essere ora pronta a vivere il loro amore al 100%. Ma la scelta di Brando è stata accolta con grande gioia anche da altri protagonisti del dating show, come Gemma Galgani e Ida Platano.

Gemma Galgani e Ida Platano: le dediche social per Brando e Raffaella

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono entrati nel cuore dei telespettatori di Uomini e donne, ma anche di Gemma Galgani. La dama torinese, che aveva già dedicato al tronista una bellissima poesia prima della sua scelta, ha condiviso tutta la sua gioia sui social. In un’Instagram story, in particolare, ha ricondiviso una foto della coppia in studio e un messaggio estratto proprio da quella poesia: “Fortunata la ragazza che rapirà il tuo cuore, con la speranza che lo ricolmi soltanto di gioia e d’amore“. La story è stata accompagnata da un romantico sottofondo: Non è mai abbastanza, brano dei Modà.

Anche Ida Platano si è voluta congratulare con Brando e Raffaella, condividendo anche lei una foto della coppia tra le sue Instagram stories. A corredo, ha aggiunto un cuore rosso e in sottofondo un altro romantico brano dei Modà, Dove è sempre sole. Splende il sole, in effetti, sulla giovane coppia che ora è pronta a godersi il proprio amore lontano dai riflettori dello show.













