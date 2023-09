Brando elimina Beatriz a Uomini e Donne?/ La corteggiatrice non si dichiara e in studio…

Brando e Beatriz: conoscenza al capolinea a Uomini e Donne?

Brando è stato conquistato dalla bellezza di Beatriz Dorsi sin dal primo incontro. Il tronista, dopo la presentazione, ha incontrato in studio le corteggiatrici che hanno partecipato ad un appuntamento al buio decidendo poi di restare per conoscere non solo Brando, ma anche Cristian Forti. Tra tutte le ragazze, Beatriz è riuscita a mettersi in mostra e a conquistare le attenzioni di Brando che ha deciso di portarla in esterna. Accanto al tronista, dopo aver ascoltato il racconto di Brando sulla separazione dei genitori e sul dolore che gli ha provocato la presenza quotidiana del padre nella sua vita, Beatriz è riuscita a raccontarsi svelando anche la parte più dolorosa della sua vita.

Tra Brando e Beatriz è nato subito un feeling speciale che, però, non è bastato al tronista per riportarla subito in esterna. Dopo averla lasciata a casa per una puntata, il tronista ha deciso di uscire nuovamente con lei.

Beatriz non si dichiara: la reazione di Brando

Confronto a tre tra Brando, Beatriz e Cristian Forti nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 26 settembre. La corteggiatrice è uscita con entrambi i tronisti e, almeno stando alle anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, pare che non si sia ancora dichiarata. Un gesto che non piace affatto a Cristian che vorrebbe una decisione definitiva da parte della ragazza al punto da lasciare il centro dello studio e tornare al suo posto.

Come reagirà, invece, Brando di fronte all’indecisione di Beatriz? Il tronista deciderà di concederle ancora del tempo prima di chiederle di dichiararsi? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

