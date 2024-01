Brando, Uomini e Donne/ Esterna e bacio con Raffaella: Beatriz…

Brando e l’esterna sulla neve con Raffaella

Dopo la durissima lite con Tina Cipollari avvenuta nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio, Beatriz rientra in studio accompagnata da Brando nel corso della puntata del 17 gennaio. “Vorrei chiedere scusa a Raffaella perché era il suo momento. glielo dirò quando scenderà”, dice Beatriz riferendosi alla sua rivale. Maria De Filippi, poi, manda in onda proprio l’esterna tra Brando e Raffaella che si svolge sulla neve. “E’ la mia prima volta sulla neve e volevo farla con te”, dice la corteggiatrice. Dopo una lezione di sci, i due si ritrovano sulla neve e non mancano baci e abbracci voluti da entrambi.

Arrivata in studio, Raffaella saluta Brando e poi abbraccia Beatriz non trattenendo le lacrime. “Perché piangi?”, chiede Maria De Filippi. “Perché concordo quando dicono che l’età non conta. Tutti abbiamo un passato e il nostro carattere deriva da quello e il fatto che lei abbia ancora cose vive del suo passato mi tocca”, afferma Raffaella.

La poesia di Brando per Beatriz

“Entrambe siete un po’ aggressive”, commenta Maria De Filippi. “Sì, io l’ho fatta uscire all’inizio e lei adesso. Poi lui ha meritato la parte bella di me”, dice Raffaella. “Beatriz mi sembra ovvio che se Brando dovesse scegliere oggi sceglierebbe Raffaella ma avete di fronte un ragazzo che onesto. Io non so quale sarà la sua scelta, ma se vi tiene entrambe è ovvio che non abbia ancora la scelta. Beatriz devi cercare di goderti un po’ le esterne altrimenti diventa un inferno per te e per lui“, dice ancora la conduttrice.

“A me non va bene tutto ma voglio godermi ogni istante con lui indipendentemente da come finirà., Sto scoprendo una persona meravigliosa ed è per questo che ho scelto di andare per la prima volta sulla neve perché vederlo così a suo agio con me mi fa capire che con lui starei benissimo fuori”, commenta Raffaella. Brando, poi, dedica una poesia di Foscolo a Beatriz con cui balla.











