Brani più ascoltati in radio 2020, classifica EarOne/ Vince “Hypnotized”, e Ghali…

Come da tradizione, nei primi giorni del nuovo anno è tempo di bilanci anche in ambito musicale. E’ infatti arrivata puntuale la classifica dei brani più ascoltati in radio nel 2020 secondo i dati raccolti da EarOne tra il primo gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno. A trionfare nell’anno segnato dalla pandemia da Coronavirus è stata la canzone “Hypnotized” del dj e produttore tedesco Purple Disco Machine con la band Sophie and The Giants. Il brano in questione ha guadagnato nel 2020 oltre 110 milioni di stream e 55 milioni di visualizzazioni su Youtube, mentre solo nel nostro Paese ha raggiunto il primo posto dell’airplay radiofonico e di Shazam nonché la top 3 della classifica Fimi/GFK, Apple Music e Viral di Spotify. La canzone è stata un vero portento in quanto ha conquistato anche la top 10 della classifica di Spotify.

Il secondo gradino del podio vede la presenza del brano “Breaking Me” di Topic & A7S mentre al terzo posto troviamo “Blinding Lights” di The Weeknd che conquista anche il primo posto fuori dal podio con “In Your Eyes”.

BRANI PIÙ ASCOLTATI IN RADIO 2020: ECCO LA CLASSIFICA COMPLETA

Dobbiamo aspettare il quinto posto della classifica dei brani più ascoltati in radio nel 2020 per trovare il primo brano italiano targato Ghali, ovvero “Good Times”. La top 10 si completa con “Levitating” di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott, seguita al settimo posto da “Rain On Me” di Lady Gaga with Ariana Grande. Ancora un italiano, Irama, con “Mediterranea” seguito da “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso. Decimo il brano “Head & Heart” di Joel Corry feat. Mnek. Oltre a quelli citati, in riferimento ai cantanti italiani troviamo in classifica anche “Bam Bam Twist” di Achille Lauro feat. Gow Tribe; “Tikibombom” di Levante (brano portato al Festival di Sanremo); “Neon – Le Ali” di Marracash feat. Elisa e “Rapide” di Mahmood. Ed ancora, nel top ten dei brani italiani Elodie la spunta con una doppia presenza, ovvero con “Guaranà” e “Andromeda” mentre decimo “Viceversa” di Francesco Gabbani (ultimi due brani anche in questo caso provenienti dall’ultimo Sanremo).

