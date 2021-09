Brave and Beautiful/ Anticipazioni e news: Suhan tormentata dai dubbi

Brave and Beautiful anticipazioni

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful vedremo una Suhan tormentata dai dubbi. La fiducia nei confronti del suo sposo Cesur sta scricchiolando sempre di più. La ragazza ama ancora Karahasanoglu, ma il fatto che egli sia accecato dalla vendetta la spaventa. Cesur infatti non rinuncerà mai ai suoi propositi di vendetta nei confronti del perfido Korludag. La soap opera, tuttavia, subirà uno stop.

Dal 13 settembre, infatti, tornerà in onda Uomini e Donne con le puntate della nuova stagione. La soap sarà così sospesa e potrebbe trovare una collocazione la domenica pomeriggio oppure nell’estate 2022.

Brave and Beautiful: dove siamo rimasti

Nella puntata precedenti di Brave and Beautiful, abbiamo assistito alla crisi tra Suhan e Cesur. Tra i due le cose si fanno sempre più complicate. La morte della madre di Cesur sembra aver messo la pietra tombale sull’amore dei due neo sposi. Da quel momento i due non riescono più a ritrovare la sintonia. La causa principale sta nel fatto che Cesur è convinto che dietro la morte di sua madre, così come nel caso dell’omicidio del padre, ci sia la mano di Tahsin. Ciò, unito al fatto che Suhan è convinta dell’innocenza di suo padre, non fa altro che alimentare la sete di vendetta di Karahasanoglu. La cosa spinge la figlia di Korludag a recarsi presso l’officina di Rifat per chiedergli un consiglio. L’amico di Cesur viene subito contattato da quest’ultimo che, vedendo la moglie tramite le telecamere di sorveglianza, lo chiama per sapere cosa sia successo. Ma proprio poco dopo il suo incontro con Rifat, Suhan viene aggredita. Cesur per tenerla al sicuro le propone di ritornare a casa da lui e quindi di lasciare l’abitazione di Nisantasi. Sua moglie però rifiuta, spiazzandolo. È ormai evidente che non si fida dell’uomo che ha sposato.

Proprio quando Korludag sembra non avere più scampo, accade quel che nesssuno poteva prevedere. Tahsin sfodera il suoi asso nella manica! Cahide si rivolde a Bulent senza mezzi termini. Gli suggerisce di lasciare Hulya e di disfarsene prima che la gravidanza vada avanti. A interrompere il dialogo tra i due è una telefonata di di Banu. Da come parlano Cahide intuisce che tra la donna e Bulent c’è qualcosa. Suhan intanto, dopo aver rifiutato l’invito di Cesur, ha trascorso la nottata nella villa di Nisantasi. Al mattino proprio Hulya, avendo con sé le chiavi, fa il suo ingresso nella casa. Nel frattempo Adalet si reca finalmente in carcere da suo fratello Riza. Quest’ultimo le propone di dire la verità e testimoniare contro il signor Korludag, rassicurandola sul fatto che una volta rivelati i suoi segreti potrà vivere una vita libera e serena.

Tahsin però esce dall’ospedale e suo figlio Korhan insiste per portarlo con lui in un posto. Si tratta del luogo in cui è avvenuto l’omocidio del padre di Cesur. Korhan confessa a suo padre di aver assistito all’omicidio dell’uomo. Korludag, colto alla sprovvista, tenta di trovare un appiglio per giustificarsi, ma proprio in quel momento arriva sul posto anche sua figlia Suhan con Cesur. Sembra finita per Korludag, ma quest’ultimo ancora una volta sfodera l’asso nella manica e dice alla figlia di essere pronto a raccontare tutto a patto che lei mantenga la promessa fatta in passato, ovvero divorziare dal marito.

