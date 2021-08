Brave and Beautiful anticipazioni puntata 24 agosto/ Suhan dubita di Cesur…

Cos’è successo nelle ultime puntate di Brave and Beautiful?

A Brave and Beautiful e novità non sono poche e la guerra tra Cesur e il suo rivale Tahsin è ancora in corso. Bolat pretende che il signor Korludag venga finalmente processato e finisca in galera una volta per tutte. Cesur non riesce, nonostante l’amore per Suhan, a placare la sua rabbia e a dimenticare l’obiettivo per cui ha tanto lottato: quello di vendicarsi di Tahsin. Korludag, infatti, è responsabile non solo della morte del padre del ragazzo, ma anche di averlo derubato dei suoi preziosi dipinti.

Una vita anticipazioni 24 agosto 2021/ Camino conosce Anabel e...

Sempre nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful Eda, nel frattempo, tornata in città dopo essersi nascosta da tutti al cottage pretende che Serkan rispetti il contratto e le consenta di lavorare senza il timore di ritorsioni a livello personale e tenendosi a debita distanza da lui. Serkan, nonostante la cosa non lo renda di certo felice, non può far altro che accettare la richiesta e firmare il contratto, rispettando quindi le regole imposte da Eda. Intanto, se c’è chi da un lato è felice e soddisfatta come Melo, per via della volontà di Engin di inserirla nel suo staff, c’è chi come Erdem non si sente appagato. Sistemata la questione Serkan, ora Eda torna a concentrarsi sulla morte dei suoi genitori e, contattando colui che è il responsabile della loro triste fine con un nome inventato, riesce addirittura a ottenere un appuntamento segreto. Purtroppo per lei i giornaliti vengono a sapere tutto e la assaltano, riempiendola di flash e domande tutt’altro che rispettose.

Beautiful anticipazioni 24 Agosto 2021/ Ridge chiede a Brooke di sposarlo

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 24 agosto

Secondo le anticipazioni Brave and Beautiful di oggi 24 agosto Suhan studia un modo per farla pagare a suo padre, reo di averle mentito e soprattutto di averla fatta sequestrare, rischiando quasi di ucciderla. Quale modo migliore per vendicarsi se non quello di chiedere a Cesur di sposarla?

Quest’ultimo, dal canto suo, stenta a credere alle parole della sua amata, anche perché lui stesso aveva già intenzione di farle la proposta. Alla fine sposarsi è quello che volevano entrambi, anche se tra loro fingono ancora che si tratti soltanto di un piano per vendicarsi di Tahsin. Ai due non resta quindi che convolare a nozze al più presto. Prima di pronunciare il sì a Cesur, Suhan si indispettisce a causa di una scoperta fatta poc’anzi. Pare infatti che Cesur le abbia sottratto a sua insaputa la carta d’identità per depositare la documentazione necessaria ai fini del matrimonio presso il comune.

Una vita anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ Genoveva perde il bambino e...

Questa mossa non è vista di buon occhio dalla ragazza che, quando chiede spiegazioni a Cesur, si sente rispondere che lei per lui rappresenterebbe una sorta di garanzia. Dopo queste parole, Suhan, oltre alla fiducia nei confronti di suo padre sente vacillare anche quello verso Cesur e ha paura di aver corso troppo o di aver riposto aspettative troppo elevate nei confronti di chi, in effetti, conosce da poco tempo. Mentre Suhan è in preda a mille interrogativi, molti degli alleati di Tahsin finiscono sotto indagine. Queston perché Cesur ha raccontato al giudice la vicenda dei quadri rubati. Riza, cognato di Tahsin, sente di dover fare qualcosa e si mette a scrivere una lettera, il cui destinatario è proprio Cesur. Cosa ci sarà scritto? Che cosa farà Suhan? Per scoprirlo, non ci resta che guardare il prossimo episodio di Brave and Beautiful.

© RIPRODUZIONE RISERVATA