Brave and Beautiful, nelle precedenti puntate: Cahide raggiunge l’ospedale

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful, la serie tv turca in onda su Canale 5, si è scoperto che è stata Banu ad avvelenare Suhan, sua amica. La ragazza ha agito per conto del malvagio Riza, che ha preso in ostaggio suo figlio Omer, poi ritrovato da Cesur. Si concretizza sempre più nella mente dei protagonisti l’idea che Riza sia ancora vivo, e che dunque non abbia perso la vita nell’incendio a bordo della nave. Intanto Hulya e Cahide si ritrovano chiuse in prigione nella stessa cella. Tuttavia è arrivato per Cahide il momento di diventare mamma: entra infatti in travaglio e viene portata in ospedale.

Nel frattempo Riza continua a progettare il suo diabolico piano, tuttavia deve fare i conti con Cesur. L’antagonista è infatti convinto che il figlio di Banu sia ancora in pericolo e che non sia stato tratto in salvo dall’Alemdaroglu. Cesur e Serhat sono però consapevoli di essere spiati da Riza, per questo gli tendono una trappola a sua insaputa.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 24 giugno: Riza uccide Korhan e rapisce Suhan

Nelle anticipazioni di Brave and Beautiful nella puntata del 24 giugno, Cesur e il procuratore Serhat chiedono a Riza un incontro, al quale però non si presenta. Non cade dunque nella loro trappola e, anzi, si reca a casa di Cesur per mettere in atto la sua vendetta. La sua intenzione è infatti quella di uccidere Suhan con un colpo di pistola, tuttavia Korhan si frappone tra la Korludag e il proiettile e viene ucciso. Il malvagio antagonista mette così in atto il suo piano B e rapisce Suhan.

La morte di Korhan spezza il cuore a tutti i protagonisti e l’unica al momento ignara di quanto accaduto è Cahide, in ospedale. La donna ha infatti da poco partorito e, tenendo amorevolmente tra le braccia la figlia, attende che Korhan la raggiunga. Tuttavia Reyhan e Sirin le comunicano la notizia della morte del fratello di Suhan e, in ospedale, crolla nella disperazione più totale.

