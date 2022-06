Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Suhan prova a scappare

Brave and Beautiful, anticipazioni 28 giugno: Suhan cerca di scappare dalla sua cella

Nelle anticipazioni di Brave and Beautiful di oggi, martedì 28 giugno, Suhan è ancora prigioniera di Riza, ma farà di tutto per cercare di scappare. La donna riesce a attirare l’attenzione di un passante che stava camminando, in maniera del tutto casuale, proprio vicino alla casa dove lei è rinchiusa. Dopo averlo fatto fermare, Suhan lo prega di farsi prestare il cellulare per chiamare Cesur. Il suo piano funziona perché Cesur e Tahsin accorrono per salvarla.

La vicenda sembra concludersi con un lieto fine, se non fosse che Riza scopre tutto e la sua mente elabora un altro piano diabolico per separare i due amanti sventurati. Riza è completamente fuori controllo. Dopo essersi macchiato di crimini indicibili, prosegue con questa scia di dolore e di morte: chi sarà la sua prossima vittima?

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti: Tahsin piange per la morte di Korhan

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful, Tahsin è addolorato per la morte di Korhan, ucciso da un proiettile sparato da Riza che era indirizzato a Suhan, e non sembra trovare pace. Per fortuna c’è Mihriban che gli offre tutto il suo conforto, e tra i due sembra tornare la pace e si apre uno spiraglio di riconciliazione. In un’intervista televisiva, Cesur è disperato per la scomparsa di Suhan, ma è determinato a trovare il suo rapitore, quindi fa un annuncio: promette una ricca ricompensa a chi riuscirà a fornire informazioni sulla sparizione della sua Suhan, anche solo un piccolo dettaglio può essere fondamentale al suo ritrovamento.

Cesur viene successivamente contattato dall’amica del tassista brave, che gli racconta di aver trasportato proprio Riza a Korludag. Le autorità iniziano una caccia all’uomo, ma Riza si rivela più astuto e uccide chiunque gli si pone davanti, anche il malcapitato poliziotto.











