BRENDA CAROLINA LAWRENCE/ Fans scatenati su Instagram (#TeamGué, The Voice 2019)

Il talento e la bravura di Brenda Carolina Lawrence continueranno a illuminare il palco di The Voice 2019. LA giovanissima cantante, infatti, è uscita vincitrice dal duello interno a quello del suo caposquadra, il rapper Guè Pequeno. Nella puntata scorsa, infatti, la nativa di Cremona ha sconfitto Federica Filannino a suo di Whitney Houston, una cantante tutt’altro che semplice da interpretare. Tutti sappiamo quanto la Houston avesse una voce limpida, potente e calda, ma le due concorrenti sono riuscite a farla rivivere attraverso una delle sue canzoni più famose, “Million Dollar Bill”. Lo scontro è stato duro, intenso ma, come ha detto lo stesso Guè Pequeno, entrambe le voci erano adatte perché “molto potenti e molto black.” Eppure all’inizio Brenda Carolina Lawrence aveva avuto dei seri dubbi: “Ma sul serio, Withney Houston? Non è uno scherzo?” E invece, alla fine, il risultato è stato più che ottimo per Brenda, che ha mostrato a tutti quanto possa essere potente e graffiante la sua voce in contesti musicali diversificati.

FANS SCATENATI

Brenda Carolina Lawrence ha dunque passato il turno a The Voice 2019, sconfiggendo una sua compagna di squadra, un’amica e una compagna del team Pequeno. La diciassettenne di Cremona non ha perso tempo e si è subito rimessa al lavoro per continuare ad affilare la sua voce, considerata quasi all’unanimità dai giudici come veramente potente ed espressiva. Oltre all’aspetto musicale, però, Brenda Carolina Lawrence è anche molto attiva a limare e a migliorare la sua immagine e, soprattutto, il suo pubblico. I fans sul suo account Instagram sono sempre di più. pronti a seguirla in ogni sua performance. In una delle ultime foto pubblicate, la ragazza ha una faccia corrucciata, seria, quasi imbronciata. Eppure i suoi fans non fanno che sostenerla facendole comprendere quanto sia grande il loro affetto. Un utente, ad esempio, le ha scritto: “Riguardo sempre la tua audizione hai spaccato (ovvio che guarderò The voice solo perché ci sei tu)“. Un altro ancora, più sobrio: “Complimenti per la performance. Bravissima.”

CORISTA ANCHE PER ZUCCHERO

In questi giorni si sta cercando di scavare il più possibile nel passato di Brenda Carolina Lawrence per sapere qualcosa di più di questa bravissima diciassettenne. L’aspetto che colpisce più di tutti è ovviamente a sua voce, che ha messo in mostra in maniera brillante a The Voice 2019. Ed è grazie a lei che questa giovane ragazza di Cremona si è messa in mostra sin da subito, avendo un curriculum che già fa invidia a tanti nel mondo musicale. Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di Tiziano Ferro, visto che proprio Brenda Carolina Lawrence ha lavorato per lui come corista, ma si è tralasciato anche un altro grande nome della musica nostrana. Di chi stiamo parlando? Di Zucchero. Probabilmente a livello internazionale, ‘Sugar’ vale ancora più di Tiziano, in primo luogo perché è sulle scene da molto più tempo e poi perché ha duettato praticamente con qualsiasi star della terra. Insomma, avere collaborato con due mostri sacri come questi a soli diciassette anni non è da tutti; è il simbolo evidente di un grande talento.

Ma martedì guarderete @thevoice_italy ?! #teamgue #tvoi #green #curlyhair





