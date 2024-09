Anticipazioni Brennero, fiction di Rai1 puntata di oggi 30 settembre 2024: Paolo ossessionato dal mostro

Si è arrivati alla penultima puntata del thriller poliziesco di Rai1 con protagonisti Elena Rodonicich e Matteo Martari e dalle anticipazioni su Brennero, fiction di Rai1 si scopre che ci sarà un clamoroso risvolto che coinvolgerà in prima persona non solo l’ispettore Paolo Costa ma soprattutto la PM Eva Kofler. Andando con ordine, Costa faticherà non poco a rientrare in servizio dopo il mancato superamento del test attitudinale. Potrà contare, però, sull’aiuto e sostegno della PM Eva Klofer. Tuttavia qualcosa tra i due si incrinerà fino a prendere strade opposte.

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Brennero sulla puntata di oggi svelano che l’ispettore Paolo Costa (Matteo Martari) sarà completamente assorto e assorbito dal caso del Mostro del Bolzano. Il serial killer che da anni commette una serie di efferati crimini in passato gli ha tolto la persona più importante della sua vita oltreché una gamba. L’ispettore diventerà eccessivamente ossessionato da questo caso e ciò lo porterà a correre dei gravi rischi. Da parte sua invece, Eva Klofer sarà alle prese con un delicato e complesso caso che rischia di minare la già delicata e fragile convivenza tra italiani e tedeschi.

Brennero anticipazioni 3a puntata del 30 settembre 2024: Paolo fa una scoperta sconvolgente sul passato di Eva

Ed i colpi di scena non finiranno qui perché dalle anticipazioni Brennero fiction di Rai1 si scopre che la PM Eva sarà estremamente sotto pressione, non solo il caso dell’omicidio del giovane Matteo la metterà in crisi ma dovrà fare i conti con dei pesanti problemi familiari. L’Alzheimer del padre Gherard, la crisi con il marito Andreas il ritrovamento della figlia Mathilde, avuta a soli 16 anni, alla quale non riesce a confessare la verità. Tutte queste pressioni e responsabilità metteranno la PM Eva Klofer, che ha il volto di Elena Radonicich sotto pressione. Eva avrà un crollo.

Eva non potrà contare sull’aiuto di Paolo, inoltre. L’ispettore, infatti, farà delle scoperte cruciali durante il suo inseguimento al Mostro di Bolzano che riguarderanno in prima persona Eva, si troverà così di fronte ad un bivio o rivelare tutto ma rischiare di danneggiare la Kofler e perdere per sempre la sua stima e il suo affetto o continuare ad indagare da solo ma mettendosi in una posizione molto difficile e rischiosa.

Brennero, quando va in onda e come vederlo in streaming

L’appuntamento con la terza e penultima puntata di Brennero è per questa sera, lunedì 30 settembre 2024, a partire dalle 21.30 circa su Rai1. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su RaiPlay mentre tutti gli otto episodi, e le quattro puntate, sono già disponibili sulla piattaforma. Nonostante le atmosfere cupe e la trama tutt’altro che scontata la nuova serie è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico di Rai1, grazie anche all’ottima interpretazione dei due attori protagonisti. La scorsa puntata ha intrattenuto 2.911.000 telespettatori pari allo share del 17.13%.