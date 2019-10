Brexit, “accordo con Ue vicino”/ Colpo di scena Uk: sarebbe sciolto il nodo Irlanda

E quando sembrava che ormai l’ennesimo rinvio o peggio il “no deal” si avvicinava a grandi passi sul maxi-caos inglese che dal 2016 abbiamo imparato a chiamare Brexit, l’improvviso colpo di scena: secondo il Guardian l’Unione Europea e la Gran Bretagna di Boris Johnson sarebbero vicinissimi a chiudere l’accordo sul divorzio certificato tra Ue e Uk. Le anticipazioni dei media inglesi spiegano come il premier Tory pare abbia accettato di fare concessioni per sciogliere definitivamente il “nodo” Irlanda: il noto “backstop” potrebbe essere risolto con Londra che riconoscerebbe una forma di controllo doganale tra l’Irlanda del Nord e il Regno Unito ma ottenere la piena certezza che così Belfast e la Gran Bretagna escano dall’Unione Europea rimanendo in un territorio doganale unico. Sempre il Guardian spiega l’accordo che Johnson sarebbe pronto a siglare, rimangiando di fatto il “niet” del suo predecessore Theresa May «Le squadre negoziali si sarebbero accordate in linea di principio sul fatto che ci sarà un confine doganale nel Mare d’Irlanda».

BREXIT, BARNIER ANCORA SCETTICO MA…

«L’Irlanda del Nord sarà de iure nel territorio doganale del Regno Unito ma de facto nell’Unione europea», spiega ancora una fonte diplomatica alle agenzie internazionali mentre la voce di una possibile Brexit “risolta” corre per tutta l’Europa prima della chiusura delle Borse. Il vero problema resta comunque il Parlamento: se infatti l’accordo dovesse esser raggiunto tra Ue e Johnson, il Governo dovrà comunque farlo approvare dal Parlamento dove tanto Partito democratico unionista nordirlandese Dup quanto gli hard-brexiters potrebbero mettere di nuovo i bastoni tra le ruote. Un portavoce di Downing Street interpellato sulle anticipazioni del Guardian si limita ad un «ci sono progressi, I colloqui continuano e restano costruttivi, ma c’è ancora del lavoro da fare». Nel frattempo da Bruxelles il capo negoziatore da tre anni del tema Brexit per l’Europa, Michel Barnier, ha fatto sapere «Anche se è sempre più difficile, un accordo con il Regno Unito è ancora possibile questa settimana». Da ultimo, secondo alcune indiscrezioni tratte dall’Ansa, il Regno Unito «lunedì sera ha inviato una nuova proposta scritta ma, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, occorre un testo legale operativo che, al momento, non c’è».

