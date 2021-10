Brian Perri e Skyler Eva, marito e figlia Elisabetta Canalis/ “L’uomo ideale di Emma”

Brian Perri è l’unico uomo che è riuscito a conquistare il cuore di Elisabetta Canalis facendole pronunciare il fatidico sì. Quello tra il chirurgo e la showgirl che, questa sera, è al timone della nuova puntata de Le Iene Show accanto a Nicola Savino, è un amore che è cresciuto giorno dopo giorno diventando sempre più importante. Una storia vissuta con riservatezza e discrezione che la Canalis ha protetto e continua a proteggere da gossip e pettegolezzi vari. Con Brian Perri, la Canalis non solo ha deciso di fare il grande passo di sposarsi, ma ha anche deciso di allargare la famiglia. La nascita di Skyler Eva ha riempito d’amore il cuore della coppia che, oggi, dedica tutto il tempo alla piccola.

Un amore unico nato negli Stati Uniti dove la coppia vive e che potrebbe avere il proprio futuro in Italia. Elisabetta, infatti, in una recente intervista rilascia a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato il sogno di tornare a vivere in Italia insieme a tutta la famiglia.

Brian Perri non ha conquistato solo il cuore di Elisabetta Canalis, ma anche quello delle amiche dell’ex velina di Striscia la Notizia. In particolare, Brian Perri è considerato l’uomo ideale da Emma Marrone, grande amica di Elisabetta. A svelarlo è stata proprio la Canalis nel corso di una puntata di “Vite da copertina”.

“L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre: “Ammazza Eli, è un figo!”. Emma facciamo così, due tre mesi e poi…” – ha detto la Canalis. Poi ha aggiunto: “Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese”.

