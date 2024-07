C’eravamo tanto amati: è il caso di Elisabetta Canalis e dell’ex marito Brian Perri. Una gran bella storia d’amore quella nata tra la ex velina di Striscia La Notizia e il chirurgo esperto in chirurgia ricostruttiva complessa che si sono uniti in matrimonio nel 2014. Dalla loro unione è nata anche la sola ed unica figlia Skyler Eva; tutto sembrava procedere nel migliore dei modi fino all’indiscrezione di una crisi tra i due. Una notizia che è stata poco dopo confermata dalla diretta interessata che ha annunciato la fine dell’idillio con il chirurgo per “differenze inconciliabili”. Molto tempo dopo la Canalis ha deciso di parlare per la prima volta della fine dell’amore con Brian Perri rivelando: “ò’idea di “per sempre” non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo. Non mi aspettavo andasse così”.

Non solo, la Canalis parlando dell’ex marito ha precisato: “ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo e mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”. Ma Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri hanno divorziato? A chiarire la loro situazione è stata proprio la Canalis dicendo: “siamo separati ma non ancora legalmente divorziati”.

Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri: perchè si sono lasciati?

“Differenze inconciliabili”: questo è il motivo che ha sancito la fine della storia d’amore tra Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri. Non è dato sapere di più, anche se la showgirl e il chirurgo plastico sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene della figlia Sklyer Eva. Anche per questo motivo Elisabetta continua a vivere a Los Angeles: “non mi trasferisco in Italia Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali”.

Dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Brian Perri, la volontà di Elisabetta Canalis è tutelare la figlia: “ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne”.