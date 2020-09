Briatore “Covid? Fatto polmoniti peggiori”/ “Non alimentiamo isteria collettiva”

Flavio Briatore è guarito dal coronavirus. Dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano e la quarantena passata nel capoluogo lombardo presso la casa dell’amica Santanchè, il noto manager a capo del Billionaire è tornato nella sua abitazione di Montecarlo. Oggi, a poche ore dal ritorno alla normalità, Briatore ha pubblicato un video in cui ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rilanciando la sua personale crociata contro quella che definisce “isteria psicologica collettiva” da Covid. L’imprenditore piemontese ricorda di aver avuto una polmonite nel 2019, che a suo modo di dire è stata decisamente peggiore del covid-19: “Non voglio minimizzare la malattia – le parole del 70enne, che poi aggiunge – solo raccontare quello che mi è successo. Lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo”.

BRIATORE: “NON VOGLIO MINIMIZZARE IL COVID MA…”

Quindi Briatore ribadisce il concento, parlando di una polmonite 2019 per “niente di paragonabile” a “come sono stato in questi 24 giorni”. Un decorso ospedaliero che è andato decisamente bene all’ex patron della Benetton Formula 1: “Io sono stato 3/4 giorni in ospedale, poi sono stato seguito a casa di Daniela Santanchè”. Quindi Briatore, al termine del suo intervento, ha mandato un messaggio di speranza: “Credo sia un dovere dire la mia esperienza perché ho capito che ora il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare l’isteria psicologica collettiva”. Briatore aveva ricevuto il lasciapassare dopo il doppio tampone negativo, e sabato sera era tornato a Montecarlo dopo la permanenza a casa Santanché. Il discorso del manager appare nettamente diverso rispetto alle parole rilasciate da Berlusconi ieri subito dopo le dimissioni dal San Raffaele, in cui il Cavaliere ha parlato di “Prova più pericolosa della mia vita”. Tornando al video di Briatore, numerosi sono stati i commenti dei suoi fan, felici per la completa guarigione dello stesso, ma ovviamente sono state moltissime anche le risposte negative.





