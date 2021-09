Briatore ed Elisabetta Gregoraci: nessun ritorno di fiamma/ Vacanze insieme, ma…

Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ex coppia ha trascorso parte delle vacanze insieme. Con loro c’era anche il figlio Nathan Falco di cui entrambi sono follemente innamorati. Sereni, felici e complici, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che si sono mostrati insieme anche sui social hanno fatto sognare i fans. Sono tanti, infatti, gli ammiratori dell’imprenditore e della showgirl che sognano un ritorno di fiamma che, tuttavia, sarebbe destinato restare un sogno.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nelle rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola dal 1° settembre, la fiamma dell’amore che, in passato, ha portato la Gregoraci e Briatore a sposarsi e a formare una famiglia, non si è riaccesa.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: felici e sereni con il figlio Nathan

La fine del matrimonio non ha cancellato l’affetto, la stima e il rispetto che continua ad esserci tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che, insieme a Nathan, si sono concessi qualche giorno di vacanza insieme. Concluso il momento di relax, come fa sapere il settimanale Chi, entrambi sono tornate alle rispettive vite.Flavio ha concluso le vacanze a Mykonos mentre Elisabetta a Forte dei Marmi.

Entrambi, poi, si sono ritrovati a Montecarlo dove vivono in due case diverse. Tornata a casa, la Gregoraci, sui social, si è anche lasciata andare scrivendo una dedica per il figlio Nathan per il primo giorno di scuola. “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico!! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare”, ha scritto mamma Elisabetta.

