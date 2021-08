Elisabetta Gregoraci/ La conduttrice si racconta: “Nella vita sono più fragile…”

È stata un’esperienza positiva quella di Elisabetta Gregoraci alla conduzione del Battiti Live 2021, la serie di concerti itineranti organizzata da Radionorba giunta ormai alla diciannovesima edizione. Per la coppia Elisabetta-Alan Palmieri, invece, si tratta della quinta: la loro è una relazione ormai consolidata, e il pubblico li considera praticamente i due volti di punta del programma, a cui è facile affezionarsi più ancora che agli artisti. Ma che dice, Elisabetta, riguardo a quest’ultima edizione?

“Quest’anno secondo me è ancora più bello, anche se non siamo più itineranti ma siamo fissi per rispettare le disposizioni anti-Covid. In compenso ci sono i collegamenti On the road. E gli ospiti sono molti di più, circa 30 a sera”, si legge nelle sue dichiarazioni rilasciate il 26 luglio al Giornale. Viene da pensare, dunque, che rivedremo la Gregoraci sul palco anche l’anno prossimo.

Tra i cantanti apparsi in questa edizione del Battiti Live, invece, ricordiamo su tutti la signora Orietta Berti. Proprio lei, che in mezzo a un parterre di giovani ha saputo distinguersi in maniera del tutto inaspettata. Durante il suo live da Gallipoli, però, Orietta ha avuto qualche problema con il playback, non essendo molto brava a fingere di cantare. Inoltre sul palco mancava Achille Lauro, che insieme a lei e Fedez ha firmato il loro ultimo singolo Mille.

Queste contingenze non sono sfuggite ai fan, che hanno subito evidenziato come l’esibizione fosse un po’ sottotono. In ogni caso, sottolinea Elisabetta, per la Berti è stata comunque una conquista: “Lei non si aspettava certo questo successo con i giovani. È stato tutto divertente, persino i problemi tecnici sono passati quasi in secondo piano. E lei si è goduta fino il fondo la sua apparizione”.

Elisabetta Gregoraci: “Nel privato sono più fragile, ma anche divertente”

Conducendo il Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha dato prova di essere anche una discreta intrattenitrice. Si è trattato della sua prima grande esperienza alla conduzione di un programma-evento di genere musicale, un’occasione per lei per mettersi alla prova e far conoscere anche il suo lato di appassionata e amante della musica. Se dovesse scegliere un tormentone tra i suoi preferiti, Eli sceglierebbe sicuramente ‘quello del momento’, essendo per forza di cose aggiornatissima sulle ultime tendenze musicali.

Magari, però, la sentiremmo nominare Anno Zero, la hit che lei stessa ha firmato in coppia con il suo collega Alan Palmieri. Ma la personalità televisiva di Elisabetta riserva ancora delle sorprese: in futuro, dice, vorrebbe condurre un programma sportivo, o magari uno con al centro la comicità in stile Colorado o Made in Sud. Per il resto, nel corso delle sue ultime apparizioni in tv, Elisabetta si è mostrata com’è realmente anche nel privato: “Meno irraggiungibile di come qualcuno può pensare, di certo più fragile e, soprattutto, anche divertente”. E per questo è soddisfatta.

