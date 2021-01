Briatore elogia Renzi/ Video: “Bravo Matteo, il Governo promette senza fare nulla”

Spesso critico nei confronti del Conte-bis, Flavio Briatore ha detto la sua sulla crisi di Governo e si è schierato dalla parte di Matteo Renzi. «Non è vero che una crisi di Governo non sia compatibile con un’emergenza, è esattamente il contrario: è proprio nell’emergenza che se un Governo rileva la sua inadeguatezza, va cambiato», l’esordio dell’imprenditore in un video pubblicato su Instagram.

Flavio Briatore ha poi acceso i riflettori sulle mancanze della maggioranza giallorossa, nonostante le numerose promesse fatte nel corso degli ultimi mesi: «Questi qui adesso sono mesi che promettono ma non fanno niente: rifiutano il Mes, di fare partire i lavori, hanno chiuso a casaccio dappertutto, stanno distruggendo categorie intere di persone».

FLAVIO BRIATORE ELOGIA RENZI: “BRAVO MATTEO!”

Nel corso del suo intervento, Flavio Briatore ha poi aggiunto: «Sono inadeguati, per me bravo Matteo ad aver fatto un’operazione del genere. Questi devono capire che non possono fare solo decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta, è tutta gente che vive di teoria, ci vuole un governo di gente brava per portare avanti questo Paese in questo momento difficile».

Flavio Briatore ha poi messo nel mirino il commissario Domenico Arcuri: «Avremo dei funzionari bravi nei ministeri, no? Non dobbiamo andare a cercare altri 300 consulenti, che per gestirli ce ne vanno altri 50. Poi ce n’è solo uno, Arcuri, che fa tutto: siringhe, mascherine, banchi con le rotelle, monopattini… E’ una follia questa. Ben venga qualcosa di nuovo, qualcuno che si impegni per questo Paese, che sia bravo e competente».

