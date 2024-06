Brigitte Bardot, che malattia ha avuto l’attrice francese?/ Dalla depressione al malore nel 2023

In quanto icona indiscussa del cinema internazionale, Brigitte Bardot attira costantemente l’interesse di chi vive la passione del cinema come fosse un culto pagano. Tra plausi alla carriera, racconti inediti tra retroscena cinematografici e di vita privata, la figura dell’attrice è stata al centro dell’attenzione anche per questioni riferite alla sua malattia e stato di salute.

Sacha Distel, flirt con Brigitte Bardot/ Il successo in Italia con "La quadriglia" e nel mondo come cantante

Come riporta il portale Tag24, per diversi anni Brigitte Bardot ha affrontato con forza e determinazione il calvario della depressione; una malattia che nel tempo l’ha portata anche a compiere gesti estremi che fortunatamente non hanno avuto un tragico epilogo. L’attrice, che oggi ha 89 anni, sembra però essere in salute nonostante il malore dello scorso anno e che lei stessa ha spiegato come non fosse nulla di grave a differenza di quanto riportato dalla stampa.

Anne-Marie "Toty" Mucel, chi è la madre di Brigitte Bardot/ Perché Preferiva la seconda sorella Marie-Jeanne

Brigitte Bardot, l’attacco alla stampa dopo il ‘caso’ del malore”: “Nessuna malattia, sto bene!”

Come racconta La Repubblica, Brigitte Bardot nel luglio del 2023 si trovava a Saint-Tropez quando venne chiamata un’ambulanza dal marito Bernard D’Ormale per un improvviso malore, la situazione destò chiaramente l’apprensione dei fan e dei media che però non avevano notizie di una malattia pregressa o particolare patologia dell’attrice. “Difficoltà a respirare”, spiegò il marito di Brigitte Bardot; situazione poi giustificata con il troppo caldo: “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo”.

Nicolas-Jacques Charrier, chi è il figlio di Brigitte Bardot/ "Era come un tumore che si era nutrito di me"

Sempre ad ottobre del 2023 Brigitte Bardot, da anni molto restia a rilasciare interviste, decise di intervenire su Twitter per allontanare ulteriormente le voci di una presunta malattia dopo il malore dei mesi precedenti. “La stampa ha fatto scandalo per un malessere” – scriveva l’attrice, come riporta La Repubblica – “E’ diventato un vero e proprio caso; sto bene, non ho perso nessuna delle mie facoltà…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA