Dove vive Brigitte Bardot?/ Innamorata di Saint Tropez: villa mozzafiato per la star francese

Dove vive Brigitte Bardot: la scelta di risiedere a Saint Tropez

Brigitte Bardot, prima di abbandonare le scene e dedicarsi all’attivismo, è stata una diva internazionale che, pur avendo girato il mondo, ha scelto di non lasciare la Francia anche se, alla città, ha preferito un luogo di mare dove vive ancora oggi. All’inizio della sua straordinaria carriera, l’attrice ha vissuto a Parigi dove ha vissuto in diversi appartamenti vivendo anche la bellezza della capitale francese. L’appartamento che ha diviso con l’attore Roger Vadim, dal quale poi divorziò nel 1957, come riporta il portale Idealista, era un classico appartamento francese con il parquet su tutta la superficie.

Julia de Nunez: chi è l'attrice che interpreta Brigitte in Bardot/ Esordiente e identica alla star francese

Tuttavia, a rapire Brigitte Bardot non fu la bellezza di vivere in città, ma quella di Saint Tropez dove aveva la possibilità sia di godersi il mare e quindi la bellezza della natura, ma anche di dedicarsi alla vita mondana. I vari aspetti di Saint Tropez hanno talmente rapito la Bardot che ha ancora oggi vive in quella città.

La villa dove vive Brigitte Bardot a Saint Tropez

Sin da bambina, come molti francesi, Brigitte Bardot andava in vacanza in Costa Azzurra con la sua famiglia e di quei luoghi si è talmente innamorata da aver scelto di viverci appena ne ha avuto la possibilità. Nel 1968, già con una carriera brillante avviata, la Bardot decise di acquistare una villa in cui vive ancora oggi. In particolare, la villa in cui vive Brigitte Bardot si trova in una zona chiamata La Madrague ed è composta da due piani, con uno stile rustico e che si affaccia direttamente sul mare.

La villa è il luogo in cui Brigitte Bardot vive i suoi momenti di relax, lontano da qualsiasi cosa, trascorrendo le giornate con i suoi affetti e i suoi animali e in questa villa è stata anche ritrovata nell’estate del 2023 in preda ad un malore che ha fatto spaventare tutti i suoi fan nel mondo.

