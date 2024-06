Brigitte Bardot e i tradimenti: da Roger Vadim a Bernard d’Ormale/ Amanti, fidanzati e mariti

Brigitte Bardot, con il suo stile unico e inconfondibile, è entrata di diritto nel novero delle donne più influenti della storia. Dall’universo cinematografico alla sua vita privata troviamo costellazioni di racconti, aneddoti, retroscena. Tutto per Brigitte Bardot confluisce nell’immagine di diva che nel tempo ha dettato mode e tendenze e che incuriosisce ancora oggi per una ‘frenetica” vita amorosa condita da tanti fidanzati, mariti e amanti.

Brigitte Bardot ha fatto di tutto per di convolare a nozze con il suo primo marito, Roger Vadim. Il regista aveva 21 anni, lei 15: anche contro la volontà della famiglia proseguirà nel portare avanti la relazione fino a raggiungere quel sogno tanto agognato. Appena 4 anni dopo viene però ‘stregata’ sul set da Jean-Louis Trintignant. Entrambi protagonisti della pellicola “E dio creò la donna” dove l’allora marito figurava come regista. Lasciano così i rispettivi coniugi per dare vita ad una liaison che però avrà vita breve.

Brigitte Bardot, fidanzati mariti e amanti, tante storie brevi e una passione sempre viva: il ‘baricentro’ sentimentale con Bernard d’Ormale

Dopo diverse amanti e fidanzati – dalla tormentata storia con Gilbert Becaud alla liaison con Raf Vallone – Brigitte Bardot arrivò per la seconda volta al grande passo del matrimonio con Jacques Charrier. Con il secondo marito dà alla luce il suo primo e unico figlio, Nicolas-Jacques ma ancora una volta una nuova passione travolgente porrà fine all’unione nuziale. Ancora galeotto il set, questa volta de “La Vérité” dove l’attrice conosce Sami Frey.

Brigitte Bardot compie il grande passo del matrimonio anche con Gunter Sachs, nel 1966. Con il terzo marito, come accaduto anche per le nozze precedenti, l’amore durerà appena tre anni con la separazione sancita nel 1969. Si susseguono così altre liaison per l’attrice senza però trovare il baricentro sentimentale che, invece, troverà nel 1992 convolando a nozze con Bernard d’Ormale. Con il quarto marito porterà avanti la relazione più duratura della sua vita, scandita senza dubbio da meno ‘scandali’ rispetto al passato.











