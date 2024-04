Britney Spears di nuovo in crisi a causa di Paul Richard Soliz?/ L’avvistamento é virale, fan sotto choc

Britney Spears desta preoccupazione online: spunta un avvistamento preoccupante

Britney Spears torna a destare preoccupazione generale, per un nuovo avvistamento che la vede protagonista con il possibile nuovo compagno, Paul Richard Soliz, che si direbbe essere poco raccomandabile.

A 26 anni circa di distanza dal suo esordio nell’industria musicale Britney Spears continua ad essere tra le star internazionali più influenti, tanto che secondo i dati raccolti dalla piattaforma online You Gov America lei supera Madonna, Justin Bieber e persino Michael Jackson, come popstar più famosa su scala globale di sempre.

Nelle ore segnate dal triste epilogo della battaglia legale che la vedeva da anni contrapporsi al padre padrone, Britney viene immortalata in alcune foto che ora sono di dominio pubblico su Instagram e i social in generale mentre é a bordo di un’auto e in sua compagnia vi é il misterioso Paul Richard Soliz. Una sorta di tuttofare per la popstar americana, che avrebbe intrecciato nell’ultimo periodo con lei una storia d’amore.

Britney Spears é avvistata con…

O almeno questo é quanto direbbero i magazine USA. All’avvistamento e lo sviluppo della paparazzata alla presa visione del fotoreporter Britney Spears tenderebbe invano poi di nascondersi, giungendo a spaccare il parabrezza della sua Mercdedesz.

“La cantante di Baby One More Time è stata avvistata dai paparazzi nella San Fernando Valley con l’ex criminale Paul Richard Soliz. – fa sapere meticolosamente il Daily Mail – Sia la performer che Soliz sono stati visti mentre cercavano di mantenere un low profile sedendo all’interno di un SUV Mercedes sul lato di una strada”.

Sentitasi evidentemente violata della sua privacy, Britney Spears si sarebbe agitata, tanto da giungere a spaccare il parabrezza con i tacchi marroni indosso.

Nel settembre 2023, il possibile nuovo amore di Britney Spears, che fa osa preoccupare i fan di lei rispetto ad una nuova crisi psicofisica, è stato visto alla Corte Superiore di San Fernando dopo aver violato la libertà vigilata.

Stando a quanto sostengono Us Weekly e Page Six la scorsa estate, Paul Richard Soliz inoltre sarebbe stato accusato di numerosi reati e pare sia stato assunto dal team di Britney senza un giusto controllo sul suo passato.

