Britney Spears nuda (di nuovo) su Instagram/ “Cuore rosso sangue”: fan preoccupati

Britney Spears torna a far preoccupare i suoi fan. La popstar ha pubblicato su Instagram una foto in cui è nuda e con un messaggio criptico. A poco meno di due settimane dall’annuncio di aver perso il bambino che portava in grembo a causa di un aborto spontaneo, l’artista è tornata sui social con un post simile a quelli che condivideva pochi giorni prima della perdita del bebè. «Non è la stessa foto… questa è la foto del cuore rosso sangue!!!», ha scritto però Britney Spears nel suo post inquietante. A preoccupare, dunque, non è solo il senso del suo messaggio, difficile da decifrare, ma anche la continua esposizione del suo corpo senza veli, anche dopo una notizia devastante come quella appunto dell’aborto.

I fan, dunque, si interrogano sulle condizioni della cantante. C’è chi si chiede se Britney Spears stia bene, se abbia qualcuno accanto in grado di darle l’aiuto di cui ha bisogno in questo momento complicato, ma c’è anche chi senza mezzi termini scrive sui social: «Qualcuno salvi Britney».

LA PREOCCUPAZIONE DEI FAN DOPO L’ABORTO

Stavolta Britney Spears si è mostrata ai fan in una foto vicino alla doccia, forse prima di entrarci. La popstar si è coperta il seno con le mani, mentre l’emoticon di un cuoricino censura le sue parti intime. Un’immagine simile ad una pubblicata qualche giorno fa, nella quale era sempre nuda, ma appoggiata ad una porta. Ma l’artista americana ci ha tenuto a precisare che non è la stessa foto, consigliando anche di vedere un’altra foto di lei in bikini sulla spiaggia con il cane mentre giocano. C’è chi si complimenta con Britney Spears per la sua forma fisica, sfoggiata anche in occasione della sua vacanza in Messico, mentre altri sono preoccupati per la deriva social presa dalla cantante, soprattutto in considerazione del fatto che aveva annunciato su Instagram la fine della sua gravidanza per un aborto spontaneo. Considerando le difficoltà affrontate in passato dalla popstar, la preoccupazione dei suoi fan è comprensibile.

