Britney Spears, retroscena choc: “E’ vicina ad un uomo dal passato criminale”/ Le accuse per l’ex dipendente

Britney Spears, dalla separazione alle frequentazioni “poco raccomandabili”

Alcune vicende di cronaca rosa relative al contesto internazionale spesso e volentieri risultano decisamente più intricate e ambigue rispetto ai classici gossip nostrani. Uno dei volti più chiacchierati delle ultime settimane, con retroscena anche surreali, è senza dubbio Britney Spears. La popstar tiene banco da diversi giorni con la questione legata al divorzio da Sam Asghari; rumor e indiscrezioni di diversa matrice hanno decisamente messo in secondo piano la musica e le curiosità di stampo professionale.

Come riporta Biccy, gli ultimi retroscena emersi sul conto di Britney Spears risultano particolarmente sconcertanti. La star del pop, oltre ad essere alle prese con il controverso divorzio con Sam Asghari, si sarebbe avvicinata ad un suo ex dipendente caratterizzato da un passato non proprio raccomandabile. Page Six, noto sito statunitense, avrebbe avanzato una teoria secondo la quale la cantante passerebbe diverso tempo con un uomo di nome Paul; suo ex dipendente ma con un passato criminale.

Britney Spears, il rapporto con Paul: ex dipendente della cantante con un passato criminale

“Britney Spears si è avvicinata molto ad un ex membro del suo staff che ha un passato criminale. La popstar, che è nel bel mezzo del divorzio da Sam Asghari, trascorre diverso tempo con Paul Richard Soliz“. Questo quanto rivelato dal portale americano – e riportato da Biccy – con l’aggiunta di una testimonianza da parte di una fonte anonima che aggiungerebbe ambiguità sulla vicenda. Pare infatti che il 37 abbia lavorato per circa un anno in casa di Britney Spears come tutto fare; la sua assunzione sarebbe però avvenuta senza verificare la fedina penale.

Dopo le dovute ricerche, Page Six – come riporta Biccy – ha appurato la sussistenza di diversi reati a carico di Paul Richard Soliz, l’uomo con il quale Britney Spears starebbe trascorrendo diverso tempo destando i timori degli amici. Il sito statunitense riporta come nel 2014 l’uomo sia stato condannato per disturbo alla quiete pubblica; inoltre, sarebbe stato anche accusato di essere un pericolo per i minori nonostante il procedimento penale sia stato poi archiviato in seguito ad un patteggiamento. Come se non bastasse, nel 2016 Paul è stato anche condannato per guida senza patente, con sospensione della patente l’anno successivo. L’ultima vicenda sarebbe invece relativa allo scorso anno con l’accusa di detenzione di armi da fuoco. Per quest’ultimo caso, il sito americano spiega come fosse già in contatto con Britney Spears.











