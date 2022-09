Britney Spears spaventa i fan/ Allarme per nuovo video, “Stavolta l’ho fatto davvero”

Non si spegne l’attenzione sulla storia di Britney Spears oltre le luci del palcoscenico. Poche ore fa, la cantante ha pubblicato su Instagram un nuovo video che ha già fatto discutere sui social. Dopo la conclusione della vicenda che, per anni, ha visto Britney Spears sotto tutela legale del padre, Jamie Spears, l’artista è tornata sui suoi canali con alcuni contenuti che non smettono di far discutere e il breve filmato di poche ore fa alimenta i dubbi di alcuni sulle sue condizioni di salute. Nel video pubblicato sul suo profilo, la popstar si mostra davanti alla carcassa di un’auto e rivela di aver avuto un incidente: “Stavolta l’ho fatto davvero”.

Immediata la valanga di messaggi da parte dei fan, in parte molto preoccupati e in parte divertiti. Secondo alcuni si tratterebbe di uno scherzo, al punto che qualcuno la saluta come “la regina della commedia”, ma sono in molti a credere che l’artista abbia bisogno di aiuto e le chiedono di sbattere le palpebre due volte in caso di situazione di rischio. Dal 2008, Britney Spears era sotto il controllo del padre che ne gestiva il patrimonio in quanto ritenuta incapace di provvedere ai suoi affari e alla gestione della sua vita personale, sottoposta a una lunga “conservatorship” (che affida al tutore di persone non autosufficienti, anziane o disabili mentali la gestione di denaro e quotidianità dell’assistito).

Britney Spears, il video sull’incidente d’auto alimenta la preoccupazione dei fan

Nel breve video pubblicato poche ore fa sul suo profilo ufficiale Instagram, Britney Spears appare davanti a un veicolo ribaltato in mezzo a una campagna in quello che appare come l’esito di un incidente stradale. “Ho appena schiantato la mia macchina… Oops, stavolta l’ho fatto davvero!“, dice la cantante davanti alla telecamere in un messaggio rivolto ai suoi follower. Un filmato capace di alimentare l’apprensione di quanti intravedono nel suo presente l’ombra di gravi problemi personali non ancora risolti: “Sbatti le palpebre due volte se sei tenuta prigioniera e contro la tua volontà“, scrive un utente, sommandosi ai commenti di quanti la invitano a cercare un sostegno immediato.

A parte il dettaglio del suo essere apparentemente priva di segni fisici che rimandino a un recente incidente auomobilistico, un elemento avrebbe sollevato il sospetto di alcuni circa la veridicità del messaggio della cantante. Non è sfuggito, infatti, il fatto che l’auto mostrata da Britney Spears nel filmato sembri un vecchio “relitto” di chissà quale anno, un ammasso di lamiere e tubature arrugginite che sembra giacere in quel luogo da diverso tempo. Secondo alcuni, il video di Britney Spears e di quella macchina distrutta non sarebbero altro che uno “scherzo” della popstar per prendersi gioco di chi continua a parlare di lei e del fatto che sia tornata a guidare dopo la fine della tutela legale a cui era vincolata. Nei mesi scorsi, l’artista era rimasta senza benzina nel cuore di un’autostrada di Los Angeles e si era rivolta alla polizia per essere ricondotta a casa in sicurezza. Un episodio che aveva fatto discutere e a cui ora, secondo il parere di alcuni, sarebbe arrivata la “replica” ironica della diretta interessata.

