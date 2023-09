Bruce Springsteen, come sta il cantante affetto da ulcera peptica/ Rinviati i concerti di settembre

Bruce Springsteen, fan in apprensione dopo il comunicato dello staff: “In cura per ulcera peptica…”

Non arrivano buone notizie per gli appassionati di musica dal vivo e in particolare le migliaia di fan di Bruce Springsteen; l’icona del rock – come riporta Il Messaggero – dopo i rinvii delle scorse settimane si è ritrovato a dover annunciare il temporaneo annullamento di tutte le date previste per il mese di settembre. Anche questa volta le motivazioni sono legate a questioni di salute, prontamente spiegate dallo staff dell’artista attraverso un comunicato sui social.

“Bruce Springsteen e la E Street Band hanno rinviato tutte le esibizioni attualmente previste per settembre 2023, a partire dallo spettacolo di domani (7 settembre) in programma al Jima Wireless Dome di Syracuse, New York”. Questo quanto scritto sui social dallo staff di Bruce Springsteen, con l’aggiunta di aggiornamenti più specifici rispetto agli annunci passati in merito alle sue attuali condizioni di salute. “Mr. Springsteen è in cura per i sintomi dell’ulcera peptica e la decisione dei suoi consulenti medici è che dovrebbe rinviare il resto dei suoi spettacoli di settembre”.

Bruce Springsteen, concerti rinviati per il mese di settembre: il messaggio della E Street Band

Come anticipato, l’annuncio relativo alle date del mese di settembre segue i precedenti rinvii di Bruce Springsteen, sempre legati a questioni di salute che si presuppone dipendessero già dai sintomi dell’ulcera peptica. Nello specifico, l’icona del rock aveva rimandato proprio al mese di settembre i concerti di Filadelfia del 16 e 18 agosto, così come l’evento del 30 agosto a New Jersey.

I concerti di Bruce Springsteen in collaborazione con la E Street Band non sono però stati cancellati; i fan possono dunque sperare in un miglioramento delle condizioni del cantante con una riprogrammazione delle date rinviate in tempi brevi. Anche il gruppo che affiancherà l’icona del rock – come riporta Il Messaggero – ha avuto modo di lasciare un comunicato in merito sui social: “Ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philadelphia che ci sono mancati qualche settimana fa. Torneremo per riprendere questi spettacolo; grazie per la comprensione e il supporto. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri concerti negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di vivere altri grandi momenti. L’amore e Dio benedica tutto, Bruce“.

