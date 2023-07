Bruce Springsteen, concerto a Monza il 25 luglio 2023/ Scaletta e variazioni alla viabilità

Bruce Springsteen in concerto a Monza il 25 luglio 2023: attese 70mila persone da tutta Italia

L’estate non è solo la stagione del mare e del relax, ma anche della musica; tour, concerti e appuntamenti imperdibili con il mondo delle sette note. La città di Monza è in trepidante attesa di un evento unico nel suo genere; il concerto di Bruce Springsteen il prossimo 25 luglio. Lo spettacolo si terrà presso il prato della Gerascia del parco di Monza e sono attesi circa 70 mila spettatori pronti ad assaporare le iconiche canzoni dell’artista.

Il concerto di Bruce Springsteen a Monza – previsto per il prossimo 25 luglio – ha chiaramente attirato fan da più parti d’Italia e non solo nei dintorni della città lombarda. Dato il flusso enorme di persone previste sia nel giorno dell’evento che prima e dopo il concerto, le autorità competenti hanno già varato un piano per agevolare la viabilità del capoluogo brianzolo. L’obiettivo è quello di evitare ingorghi e blocchi che potrebbero andare a danno dei cittadini non interessati all’evento. Le autorità di Monza saranno dunque impegnate nella messa in sicurezza della città con annesse modifiche alla transitabilità cittadina per agevolare la viabilità.

Concerto Bruce Springsteen a Monza 25 luglio 2023: le modifiche alla transitabilità

Come anticipato, la città di Monza ha già predisposto un piano di viabilità e sicurezza in vista del concerto di Bruce Springsteen il prossimo 25 luglio. Come riporta Monza News, tutte le variazione alla transitabilità cittadina sono state rese note sul sito ufficiale del Comune di Monza. Le direttive riguardano due fasce che si incrociano a partire dalle ore 12. Nello specifico, dalle 10 del mattino del 25 luglio 2023 alle ore 3.00 del 26 luglio è vietata la circolazione di tutti i veicoli di ogni tipo e specie – salvo bus navetta e mezzi di pronto intervento – lungo viale Cavriga, dall’intersezione con viale dei Tigli e fino al confine con il comune di Villasante.

Inoltre – come riporta Monza News – per agevolare le operazioni di deflusso e sfollamento gli impianti semaforici saranno temporaneamente disattivati e sostituiti dagli agenti. In vista del concerto di Bruce Springsteen il prossimo 25 luglio a Monza, dalle ore 12 del 25 luglio 2023 alle ore 3.00 del 26 luglio 2023 sarà inoltre: vietata la circolazione di ogni tipo e specie di veicolo lungo viale C. Battisti, dall’intersezione con piazzale Virgilio e fino a viale Brianza. Stesso divieto anche all’intersezione tra via G. Giusti e viale Cesare Battisti

Concerto Bruce Springsteen a Monza 25 luglio 2023: la scaletta

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter To You

Promised Land

Out In The Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Brilliant Disguise

Nightshift

Don’t Play That Song

E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

House Of A Thousand Guitars

Backstreets

Because The Night

She’s The One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Burnin’ Train

Born To Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing In The Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You In My Dreams.











