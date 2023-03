Bruce Willis festeggia il compleanno/ Il video dell’ex, Demi Moore, commuove il Web

La dedica di Demi Moore in occasione del compleanno di Bruce Willis: “Sono così felice di poterti festeggiare…”

Ieri è stato un giorno davvero speciale per il celebre attore Bruce Willis che ha compiuto il suo 68esimo anno di età. Per l’occasione l’uomo, a cui è stata recentemente diagnosticata la demenza fronto-temporale, ha festeggiato in suo compleanno in compagnia della sua meravigliosa famiglia allargata. Presenti per il grande giorno: la sua ex moglie, Demi Moore, i loro figli, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, Evelyn, ma anche la nuova moglie Emma Heming.

GEMMA GALGANI E SILVIO, UOMINI E DONNE/ "Non ti piaccio, dopo un mese..."

“Buon compleanno, BW! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti voglio bene e voglio bene alla nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti”, ha scritto Demi Moore su Instagram dove ha pubblicato un video dei festeggiamenti, con tanto di torta e candeline. Moltissimi sono i messaggi d’affetto e auguri che si leggono sotto il post: “Che immagine meravigliosa. Questi sì che sono momenti preziosi”.

Mogol/ "Mandai una lettera a Lucio Battisti in ospedale, lui si commosse"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Bruce Willis e la diagnosi di demenza fronto temporale: “Oggi non ci sono cure…”

È stato un anno fa che la moglie del celebre attore Bruce Willis, Emma Heming, ha annunciato la malattia di Bruce e il suo ritiro dalla scena cinematografica: “Purtroppo ha avuto problemi di salute che lo stanno costringendo ad allontanarsi dalla carriera”, si leggeva nel comunicato ufficiale. La diagnosi di Bruce è stata difficile da trovare, inizialmente si sapeva solo che l’attore era colpito da afasia, poi col tempo si è capita la reale causa: la demenza fronto-temporale. Una malattia per cui, ahimè, non c’è cura. La famiglia stessa, dopo la diagnosi, ha voluto scrivere due parole in merito…

Lavinia Mauro: crolla il trono di Uomini e donne?/ Alessio dice addio: la reazione

“Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca. Bruce ha sempre trovato gioia nella vita e ha aiutato tutti quelli che conosce a fare lo stesso. Siamo stati così commossi dall’amore che avete condiviso per il nostro caro marito, padre e amico in questo momento difficile. La vostra compassione, comprensione e rispetto ci aiuteranno nel permettere a Bruce a vivere una vita il più piena possibile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA