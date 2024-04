Brunella e Aurora, moglie e figlia di Peppe Di Napoli/ Lui piange per loro all’Isola: “Sono stato egoista”

Peppe Di Napoli pronto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2024 per la moglie Brunella e la figlia Aurora

È passata soltanto una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2024, ma Peppe Di Napoli è già in crisi e vuole abbandonare il programma. In studio, a cercare di supportarlo e fargli cambiare idea, ci sono la moglie e la figlia di Peppe Di Napoli: Brunella e Aurora.

Prima di parlare con loro, Peppe viene convocato da Vladimir Luxuria in zona nomination, dove viene fatto ascoltare uno sfogo del naufrago. Peppe, infatti, ha parlato della sua infanzia e del rapporto complicato con suo padre: “Quando nella vita hai sofferto, ti sei fatto da solo dal nulla, è dura. – ha esordito – Mio padre mi svegliava alle 3 di notte per portarmi al mercato, perché qualcosa dovevi imparare. Noi abitavamo in un quartiere difficile. Al mercato io mi addormentavo perché avevo sonno, quel bambino provava rabbia perché io volevo fare il bambino. Lui mi diceva ‘senza di me non vali niente’, ma io sono andato avanti tanto.”

Brunella e Aurora , moglie e figlia di Peppe Di Napoli, lo convincono a rimanere all’Isola dei Famosi

Peppe Di Napoli è però riuscito a trovare la sua strada: “Io ho aperto la mia prima pescheria a 18 anni, e oggi ho la pescheria più grande d’Europa.” È proprio in virtù di questa grande responsabilità che ritiene di essere stato egoista nell’accettare l’avventura all’Isola dei Famosi 2024: “Penso sempre a mia moglie e ai miei figli che sono lì ad occuparsi di questo, sono stato egoista.” Da qui la volontà di abbandonare l’Isola e tornare a casa.

In studio però c’è sua moglie che lo tranquillizza: “Peppe, stai tranquillo, è tutto a posto. Sei bellissimo. A casa sta andando alla grande. Tieni duro”. A Brunella, si aggiunge la figlia Aurora: “Napoli è con te, devi resistere a tutti i costi. Va tutto benissimo e non preoccuparti, stai tranquillo.” Peppe, in un fiume di lacrime, si dice dunque disposto ad arrivare fino alla fine di questo percorso.











