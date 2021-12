Bruno Barbieri “MasterChef? Edizione spettacolare”/ Cannavacciuolo “noi tre giudici…”

MasterChef, i commenti di Antonino Cannavacciuolo alla vigilia della nuova edizione

Alla vigilia dell’esordio di MasterChef Italia, il talent culinario in onda da stasera su Sky, i giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sono intervenuti su RTL 102.5 a “W L’Italia” con Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne. Il primo a prendere la parola è stato Cannavacciuolo, il quale ha parlato del rapporto che c’è tra i tre giudici: “Noi tre è come se fossimo uno solo. È la verità, è una cosa bellissima”, ha commentato, lodando la loro forte amicizia. A suo dire, anche quest’anno sono riusciti a fare un bel lavoro di squadra: “Abbiamo fatto un lavoro grandissimo. Io, Giorgio e Bruno ci mettiamo la faccia, ma dietro c’è una macchina da guerra impressionante”, ha svelato lo chef

Antonino ha anche spostato l’accento su un aspetto spesso sottovalutato: “Questi ragazzi fantastici per il benessere nostro, dei concorrenti e dell’ambiente fanno di tutto, c’è un grande lavoro. Anche contro gli sprechi”, ha spiegato. Parlando delle selezioni, Cannavacciuolo ha spiegato come con la pandemia in tanti italiani si siano avvicinati alla cucina. “Questi ragazzi hanno avuto il tempo di allenarsi e sono arrivati veramente forti: in questa edizione ci sono dei piatti che tranquillamente possono entrare in un ristorante”, ha svelato. Lo chef ha quindi parlato anche del vero piacere che prova nel cucinare: “Non cucinerai mai per una persona a cui non vuoi bene, tu cucini per una persona a cui vuoi bene. Se devo cucinare solo per me non mi viene nemmeno, piuttosto mangio un panino. Per me è un orgoglio quando vedo dall’altra parte una persona che gode mangiando un qualcosa che ho cucinato”.

La parola è poi passata al collega Bruno Barbieri che in merito a MasterChef ha subito esordito: “Quest’anno abbiamo preparato un’edizione spettacolare, sono carichissimo. Ci sarà comunque qualche mappazzone, stasera qualcuno ne salterà fuori”. Quindi ha svelato qualche dettaglio in merito alle selezioni spiegando come qualcuno abbia voluto strafare: “L’asticella si alza nella qualità, ma anche nella furberia”, ha commentato. Tuttavia il cast lo ha definito “meraviglioso”, formato da “concorrenti che arrivano da tutto il mondo”, così come i prodotti. “Abbiamo abbracciato ancor di più il concetto di inclusività sempre con attenzione nei confronti degli sprechi”.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Barbieri ha commentato: “Abbiamo preparato dei grandissimi Skill Test, abbiamo tolto un po’ di esterne per dare questa visibilità alla tecnica”. Oltre a rappresentare una importante vetrina, MasterChef dà anche la possibilità di vincere un interessante premio in denaro. La vera chiave del programma però, come spiegato da Barbieri, sta tutta nell’amicizia tra i giudici: “con Antonino e Giorgio c’è un’affinità particolare. Ci troviamo molto bene”, ha ammesso Barbieri.



