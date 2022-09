Bruno e Rosetta si sono lasciati a Uomini e Donne/ “Abbiamo fatto l’amore, ma…”

Bruno e Rosetta a Uomini e Donne: un’estate movimentata

Dopo la lite tra Tina Cipollari e Pinuccia, Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 settembre, chiama al centro dello studio Bruno che, al termine della scorsa stagione, aveva trovato l’amore incontrando Rosetta. Il cavaliere del trono over racconta di aver frequentato la signora Rosetta durante l’estate. Dopo aver trascorso dei giorni piacevoli con Rosetta nella sua città, Bruno ha raggiunto Rosetta nella città in cui vive lei dove, però, la convivenza non è andata nel migliore dei mondi.

“Lei sapeva che doveva andare da lei, ma aveva preso un impegno con il parroco. Mentre lei rispettava l’impegno preso, io restavo a casa e mi davo da fare preparando il pranzo e cose così. Lei, però, non c’era mai”, racconta Bruno che non nasconde la propria delusione. In studio, poi, arriva la signora Rosetta per raccontare la propria versione dei fatti.

Bruno e Rosetta: i dettagli della storia d’amore finita

“Io ho avuto una grande delusione. Lui mi interessava molto, ma ora sono molto delusa. Non c’è stata una volta in cui mi abbia portata fuori a cena”, racconta Rosetta che ammette di non aver ricevuto le attenzioni che si aspettava da Bruno. “Abbiamo fatto l’amore sì o no?”, chiede Bruno. “Sì“, risponde Rosetta. “E allora… Io non pensavo alle altre donne”, commenta poi Bruno.

I due, tuttavia, ammettono di non provare più le emozioni di qualche mese fa a causa di ciò che è accaduto in estate e, così, per risolvere la situazione, Maria De Filippi chiama in studio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, testimoni di un grande amore.

