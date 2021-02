Bruno Pretelli, papà di Pierpaolo incontra Giulia Salemi/ Dopo la gaffe al GF VIP…

Serata ricca di sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Sarà una puntata molto emozionante per Giulia Salemi e non solo perché c’è un televoto che la vede grande protagonista e possibile eliminata di questa 41esima puntata, ma anche perché potrebbe ricevere la sorpresa di suo suocero. Bruno, il papà di Pierpaolo Pretelli, a quanto pare sta per entrare nella Casa del Grande Fratello per conoscere la nuova fidanzata di suo figlio.

Finora, infatti, Giulia ha conosciuto mamma Margherita, il fratello di Pierpaolo, Giulio (incontrato in ben due occasioni nella Casa). L’ultimo della famiglia a non aver ancora conosciuto la Salemi è dunque il signor Bruno. Come reagiranno Giulia e Pierpaolo di fronte a questo ingresso a sorpresa?

Bruno Pretelli, il papà di Pierpaolo pronto a incontrare Giulia Salemi

D’altronde proprio Bruno Pretelli, il papà di Pierpaolo, è stato chiamato in causa solo pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip. In occasione dello show organizzato dai ragazzi ogni settimana e condotto da Tommaso Zorzi, proprio quest’ultimo ha chiesto alla Salemi quale fosse il nome del papà del suo fidanzato, domanda alla quale Giulia non ha saputo però rispondere. Una gaffe che ha spiazzato lo stesso Pierpaolo e che è stata accolta dal resto del gruppo con un po’ di gelo e qualche risata. Una dimenticanza che non sarà passata inosservata al diretto interessato che questa sera si prepara a presentarsi a lei in modo ufficiale.

