Brunori Sas/ L’amore per Simona Marrazzo e il significato del nome d’arte

Brunori Sas, successi e amore: il significato del suo nome d’arte

Brunori Sas (Dario Brunori), classe 1977, è un cantautore italiano molto amato tra i giovani per la sua sensibilità. All’inizio della sua carriera sceglie il nome “Brunori Sas” per omaggiare l’azienda di famiglia che si chiamava in quel modo e che gli aveva permesso di finanziare i suoi progetti. Fa il suo esordio nel 2003 ma all’inizio non è molto apprezzato dalla critica, nel 2009 invece inizia a ricevere le prime premiazioni importanti. In quell’anno il suo album Vol.1 viene premiato come miglior album d’esordio con il premio Ciampi, poi nel 2010 vince la Targa Tenco. Apre il concerto di Ligabue e scrive colonne sonore per alcuni film e cartoni animati. Riguardo alla sua vita sentimentale, Brunori Sas non è sposato e non ha figli ma da anni è fidanzato con Simona Marrazzo.

E’ molto apprezzato da Fiorella Mannoia che lo aveva scelto per il programma “La musica che gira intorno” insieme ad altri cantanti e a breve canterà le canzoni di Lucio Dalla, all’Arena di Verona nel programma “DallArenaLucio”, in onore del decimo anniversario di morte del cantautore.

Brunori Sas è uno dei cantanti di “DallArenaLucio”

Vedremo a breve Brunori Sas sul grande schermo a “DallArenaLucio” condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, più che un omaggio, una festa in onore del decimo anniversario di morte di Lucio Dalla. Brunori e altri cantanti canteranno una canzone di Dalla e un loro brano e parleranno anche del “loro Lucio dalla”, un ricordo o un pensiero in merito al grande cantautore. Su Sky Brunori Sas aveva precedentemente reso omaggio a Lucio Dalla cantando il brano “Come è profondo il mare”. In merito il cantante aveva dichiarato: “Come è profondo il mare è un disco di una attualità sconvolgente, che parla di poveri cristi. Le suggestioni poetiche di Dalla corrono e coinvolgono il pubblico dello con lo scorrere dei brani. Questo è un disco che adoro, per me cantarlo è una prova di coraggio”.

Oltre all’esperienza su Sky, Brunori aveva anche cantato “Anna e Marco” di Lucio Dalla insieme alla cantante Levante. In svariate occasioni lo ha reputato un grande artista e lo ha omaggiato cantando le sue canzoni. Fiorella Mannoia aveva dichiarato che in occasione del concerto all’Arena di Verona, per i cantanti era stato difficile scegliere una sola canzone di Lucio Dalla, perché il suo repertorio era molto ampio.











