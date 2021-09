Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati/ Da Amici all’altare: “Per sempre”

Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati. I due ballerini che il pubblico di Amici ha conosciuto durante la diciassettesima edizione, sono diventati marito e moglie. La giovane coppia ha pronunciato il fatidico sì a Bari circondata dall’affetto di amici e parenti. Dopo la cerimonia e il ricevimento, per Bryan e Paola è arrivato il momento di godersi il viaggio di nozze che stanno trascorrendo in Puglia condividendo i momenti d’amore anche sui social. Giovani, belli e innamorati, per Bryan e Paola è così iniziato un nuovo capitolo della loro vita.

“Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre. (Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora”, ha scritto la De Filippis condividendo alcune foto del suo giorno più bello mentre tiene la mano del marito.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis: galeotta è stata la scuola di Amici

Nel corso delle varie edizioni, nella scuola di Amici, sono nate tante coppie, ultima quella di Sangiovanni e Giulia Stabile. Proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia è avvenuto il primo incontro da cui è poi iniziata la storia d’amore oggi coronata con il matrimonio. Belli e innamorati, condividono la propria felicità sui social dove i fans continuano a seguirli con affetto.

“Guardate mia moglie quanto è bella”, dice Bryan in una storia pubblicata su Instagram. “Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita“, ha scritto invece Bryan sui social dopo averle chiesto di sposarlo.







